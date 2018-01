Kendrick Lamar Dukung Jay-Z sebagai Presiden AS 2020

New York: Kendrick Lamar mengungkapkan dukungannya terhadap Jay-Z untuk maju ke bursa pemilihan presiden AS 2020. Hal ini diutarakan rapper asal California tersebut saat menerima penghargaan Best Rap Album pada malam Grammy yang ke-60 tahun.



"Orang yang spesial ini. Seorang penyanyi hip hop. Aku pertegas, hip hop. Seseorang yang membuatku berada di atas panggung ini, yang mengajakku berkeliling dunia untuk mendukung keluargaku. Yang terpenting, ia menunjukkanku apa definisi sesunggunya menjadi seorang seniman," ungkap Kendrick Lamar.

Tahun ini Jay-Z masuk dalam daftar nominasi terbanyak. Sayangnya, tak ada satu pun piala yang berhasil dibawa oleh suami dari Beyonce tersebut. Nama Jay-Z bisa menambah daftar panjang penyanyi yang sempat disinggung soal namanya yang dicatut dalam daftar nominasi namun tak kunjung membawa piala.

Seperti diberitakan laman Rolling Stones pada 2015 setidaknya 25 artis tercatat belum pernah memboyonh piala Grammy, antara lain Snoop Dogg, Bryan McKnight, Joe Satriani, Björk, Katy Perry, Nas, Busta Rhymes, Nicki Minaj, Tupac Shakur, Public Enemy, Depeche Mode, The Notorious B.I.G., Queens of the Stone Age, Guns N' Roses, Oasis, Justin Bieber, Patti Smith, Journey, Kiss, Morrissey, The Kinks, Spice Girls, The Strokes, Talking Heads, dan The Velvet Underground.

"Sebagai batu loncatan, saya pikir itu tentang penghargaan, mobil, dan pakaiannya," lanjut Kendrick."Namun, sungguh ini tentang menggoreskan cat pada sebuah kanvas agar dunia berkembang, untuk generasi berikutnya, Anda tahu apa yang saya maksud? Hip hop telah melakukan itu untukku."Lamar berbicara tentang beberapa seniman di ruangan yang telah memengaruhinya."Aku mendapatkan banyak orang di gedung ini yang masih aku idamkan hingga hari ini, Jay Z, Nas, Puff. Mari tampilkan untuk hip hop. Itu adalah cinta.""Jay for President," ungkapnya Lamar kepada rekannya Jay-Z sebelum meninggalkan panggung.Rapper Kendrick Lamar berhasil memenangkan piala Best Rap Album lewat album Damn dalam Grammy Awards 2018. Capaian ini berhasil menggeser empat nominasi album lainnya, yaitu 4:44 (Jay-Z), Culture (Migos), Laila's Wisdom (Rapsody), dan Flower Boy (Tyler, the creator).Selain Best Rap Album, Kendrick juga berhasil membawa piala Grammy kategori Best Music Video (Humble), Best Rap Song (Humble), Best Rap/Sung Performance (Loyalty, feat. Rihanna), dan Best Rap Performance (Humble).Grammy Awards merupakan ajang penghargaan bergengsi tahunan yang diberikan kepada insan musik. Grammy Awards ke-60 tahun ini digelar di Madison Square Garden, New York pada Minggu malam, 28 Januari 2018 waktu setempat dengan dipandu pembawa acara James Corden.(DEV)