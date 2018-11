Kenang Masa Muda, Keluarga Ini Pakai Seragam Sekolah di The 90's Festival

Jakarta: Masa 90-an dikenang sebagai era jaya musik dan budaya Indonesia. Belum mengenal teknologi internet. Semua tradisional, konvensional, dan terhubung di dunia nyata.



Dalam tahun keempat The 90's Festival kali ini, promotor acara Akselerasi Entertainment menghadirkan ragam kejutan. Mulai dari bioskop layar tancap, ruang koleksi Coca Cola edisi khusus, area games, merchandise hingga panggung musik.

Menariknya, ada satu keluarga yang kompak mengenakan seragam SMP dan SMA untuk mengenang masa-masa sekolah."Kami ingin bernostalgia di festival ini. Masa-masa SMP dan SMA," ujar Evan saat dihampiri Medcom.id di area Coca Cola, Gambir Expo Kemayoran, Sabtu, 10 November 2018.Bermain games di The 90s Festival (Foto: Medcom/Cecylia)Evan datang bersama istrinya, Lobo serta kedua anaknya yang masih balita. Mereka kompak mengenakan seragam SMP dan SMA. Kedatangan mereka The 90's rupanya menantikan salah satu aksi panggung reuni musisi."Pingin lihat The Moffatts, mengenang lagu-lagu dulu. Miss You Like Crazy," kata Lobo.Selain area bioskop layar tancap serta pameran edisi khusus Coca Cola, ada juga booth khusus Games 90-an, booth karaoke, serta merchandise lucu yang dijual berupa topi, kaus, dan memorabilia lain mulai harga Rp120 ribu hingga Rp200 ribu.Karaoke di The 90s Festival (Foto: Medcom/Cecylia)The 90's Festival tahun ini merupakan kali keempat yang diselenggarakan promotor Akselerasi Entertainment. Tahun ini, banyak musisi reuni yang dihadirkan seperti Padi Reborn dan The Moffatts serta musisi lama yang lama tak naik pentas seperti Rita Effendi, BE3, Java Jive, Protonema, dan /rif.(ELG)