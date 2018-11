Dipha Barus Bangga Diganjar Penghargaan "DJ of the Year"

Jakarta: Dipha Barus meraih penghargaan sebagai DJ of The Year di ajang Paranoia Awards 2018. Dalam ajang yang sudah 15 kali digelar itu, Dipha menyisihkan nomine lain seperti Attila Syah, Claudia Jaramillo, DJ WW dan DJ Yasmin.



Paranoia Awards 2018 merupakan penghargaan yang digagas untuk memberi apresiasi kepada pelaku Electronic Dance Music (EDM) di Indonesia. Perasaan Dipha Barus pun campur aduk ketika namanya keluar sebagai juara.

"Saya sangat bangga dan senang. Ini buat kalian teman-teman. Sebenarnya saya bingung mau ngomong apa. But, this is for you guys. Thank you so much for Iceperience dan semua pelaku electronic dance music (EDM) yang ada di sini. Juga para DJ di luar sana. Semoga electronic dance music tetap jadi musik nomor satu di Indonesia," kata Dipha Barus dalam keterangan tertulisnya.Paranoia Awards 2018 digelar pada Rabu 7 November 2018 di The Pallas, Jakarta. Selain memberikan penghargaan, sejumlah musisi seperti Dipha Barus, Weird Genius, Jevin Julian, Cyda, Roni Joni, hingga Fun on A Weekend unjuk gigi.Pemenang Paranoia Awards ditentukan dengan melibatkan dewan juri yang kompeten. Mulai dari DJ Senior, MC, Nightlife Photographer & Nightlife Media. Juri–juri ini berperan sejak penentuan nominasi semua kategori di Paranoia Awards. Penjurian akan melakukan kroscek seputar eksistensi, konsistensi dan kontribusi selama satu tahun belakangan, kualitas gigs seorang DJ, MC, VJ, maupun event, serta pertimbangan lainnya."Kita ini dalam satu payung besar dance industry Indonesia yang ingin terus berkembang dengan berbagai party dan jogedan yang cool dan asyik. Satu–satunya cara, ya kita harus bersatu dan meninggalkan politic of dancing yang kurang sehat sekarang ini," kata Soenan Silalahi, Produser Paranoia.Dalam kategori lain, Paranoia Awards memberikan penghargaan bergengsi yakni Lifetime Achievement Award kepada DJ Riri sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasinya di industri musik dance Indonesia. Sementara Djakarta Warehouse Project 2017 mendapat penghargaan di kategori Event of the Year."Kalau diperhatikan, musik dance sekarang mulai mengarah ke pop dan sudah merajai tangga-tangga lagu pop di Indonesia. Paranoia Awards mengingatkan kita untuk kembali ke root, bangkit dari underground dan kini mulai dihargai masyarakat," ujar Dipha Barus.(ELG)