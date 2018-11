Tiba di Indonesia, Mariah Carey Tak Sabar Tampil di Borobudur

Jakarta: Penyanyi Amerika Mariah Carey telah tiba di Indonesia sejak kemarin, Minggu, 4 November 2018. Dia mengaku sudah tak sabar untuk tampil dalam konser tunggal di Pelataran Candi Borobudur, Magelang, besok Selasa.



"Terima kasih telah menyambut aku ke Indonesia. Aku tak sabar tampil untuk kalian hari Selasa!" kicau Mariah (@MariahCarey) di Twitter pada Minggu malam, menanggapi kicauan pengamat musik Adib Hidayat, yang turut mengabarkan kedatangannya.

Thank you for welcoming me to Indonesia, I can't wait to perform for you on Tuesday! ???? https://t.co/HSVCiu1b35