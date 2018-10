Gitar Terakhir Prince Dilelang

Jakarta: Memorabilia dari musisi Prince dilelang. Sebuah gitar Collings 290 berwarna putih rencananya akan dilelang dalam Julien's Auction Sale di Hard Rock Cafe, New York pada bulan November. Gitar itu diharapkan dapat terjual seharga USD80 ribu atau setara Rp1,21 miliar.



Gitar tersebut pernah dipakai Prince dalam aksi panggungnya konser penghormatan untu Ray Charles di Chanhassen Dinner Theater di Minneapolis pada 12 Maret 2016. Dalam acara itu, Prince bermain solo. Tak disangka itu menjadi panggung terakhirnya sebelum meregang nyawa pada 21 April 2016 akibat overdosis. Prince meninggal dunia dalam usia 57 tahun.





Gitar Collings 290



Selain gitar, beberapa memorabilia yang juga dilelang antara lain jaket motor dari film Purple Rain, setelan couture wool merah besutan Gianni Versace yang dikenakan saat menjadi model majalah Esquire Gentleman 2005, serta kemeja glitter yang dikenakan saat tur musik New Power Soul.



Selain properti Prince, beberapa memorabilia dari Madonna, Michael Jackson, Elvis Presley serta Jimi Hendrix juga ikut dilelang.



Pada Mei 2018, gitar elektronik seri Cloud berwarna kuning khusus kepunyaan Prince Rogers Nelson telah terjual seharga Rp3 Miliar di acara pelelangan Julien's Auctions dalam tajuk Music Icons: Property from the Life and Career of Prince.



(ASA)