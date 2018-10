Kiss and Make Up, Kolaborasi Dua Lipa dan Blackpink

Jakarta: Dua Lipa dan Blackpink akhirnya merilis karya kolaborasi Kiss and Make Up. Perilisan ini sekaligus menjadi jawaban rumor yang beredar sejak Agustus lalu.



Dikutip dari Soompi, Kiss and Make Up adalah singel kolaborasi yang akan dimuat dalam album complete edition Dua Lipa. Lagu ini telah dirilis versi audio melalui YouTube pada 19 Oktober 2018 waktu setempat.

Kiss and Make Up menggunakan dua bahasa berbeda. Dua Lipa melantunkan lirik dengan bahasa Inggris, sementara Blackpink dengan bahasa Korea.Rumor kolaborasi ini telah beredar sejak Agustus lalu. Dua Lipa dalam cuitannya di Twitter mengumumkan sebuah kolaborasi dengan emoji hati berwarna hitam dan merah muda, sebagai isyarat grup K-pop Blackpink.Perilisan singel ini sekaligus dengan album super deluxe Dua Lipa yang berisi kumpulan hits dan tiga lagu baru.Kolaborasi musisi lintas negara bukam kali ini saja. Sebelumnya, DJ sekaligus produser musik Steve Aoki merilis proyek kolaborasi bersama BTS dalam singel Mic Drop.(ELG)