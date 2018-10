Foto-foto LINE Concert 2018 di Yogyakarta

Yogyakarta: LINE Concert kembali digelar untuk ketiga kalinya. Kali ini, bertempat di Jogjakarta Expo Center (JEC) pada Sabtu, 20 Oktober 2018, menghadirkan sejumlah musisi ternama seperti RAN, Yura Yunita, Tulus, Raisa, dan Glenn Fredly.



Panggung konser ini dibuka dengan aksi panggung Raisa yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Raisa, jelang vakum di panggung musik kali ini menyuguhkan penampilan enerjik dan banyak berinteraksi dengan penonton. Dialog interaktif dilakukan jelang membawakan lagu-lagu bernuansa galau seperti LDR, Apalah Arti Menunggu, hingga singel Jatuh Hati.

Pada penampilan kedua, ada suguhan dari proyek RAYUAN dari RAN dan Yura Yunita. Silih berganti keempat musisi ini membawakan lagu-lagu andalan mereka diawali dengan singel Melawan Dunia.Singel ini bercerita tentang hubungan asmara yang terhalang perbedaan. Yura juga membawakan lagu barunya yakni Buka Hati yang diciptakan oleh Tulus. Solois berusia 27 tahun itu turut membawakan singel Intuisi serta Cinta dan Rahasia.RAN mengajak para penonton sedikit bernostalgia dengan hits singel mereka dari album pertama For Your Life (2008) seperti singel Pandangan Pertama dan Hanya Untukmu.Memasuki pukul 21.00 WIB, penyanyi Tulus hadir mengubah suasana panggung menjadi cukup tenang, intim, dan tetap membuat penonton bersemangat. Kombinasi repertoar Tulus kali ini diambil dari album Monokrom, Gajah, serta album self-titled. Dia juga membawakan lagu terbarunya Labirin yang dalam video musik menghadirkan sosok aktris Tatjana Saphira.Sebagai penampil terakhir, Glenn Fredly tampil dari sisi panggung berbeda. Di tengah kerumunan dan riuh penonton, musisi asal Ambon itu membawakan lagu You Are My Everything sambil memainkan gitarnya.Memasuki lagu kedua, Glenn mengajak penonton berdansa dengan singel Hikayat Cintaku yang dipopulerkan bersama Dewi Perssik.Tembang romantis lawas seperti Terserah, Akhir Cerita Cinta, Sedih Tak Berujung, Januari, dan Kisah Romantis juga dihadirkan menghadirkan nuansa nostalgia.Menariknya, Glenn sempat membawakan lagu Nyali Terakhir dalam bahasa Korea.LINE Concert ketiga yang kali ini bertempat di Yogyakarta ditutup dengan aksi panggung para musisi membawakan lagu Negeriku. Konser ini berakhir sekitar pukul 23.30 WIB.(DEV)