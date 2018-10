Kontrak dengan Aquarius Selesai, Ari Lasso Memulai Jalur Independen

Jakarta: Musisi Ari Lasso memantapkan keputusannya untuk bermusik secara independen. Hal ini disampaikan di sela perbincangan keterlibatannya dalam Authenticity Fest 2018 Fase Kedua.



Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Ari Lasso mengaku kontraknya sudah habis dengan label Aquarius. Ari Lasso diketahui bergabung dengan label tersebut sejak 1994.

Dengan kemasan baru, Ari Lasso siap memproduksi konten lagu baru bersama Pay BIP sebagai produser. Dia menampik jika konten baru yang diproduksi bakal berkiblat pada musik masa kini."Kekinian versi Ari Lasso mungkin. Gua lagi memproduksi tiga lagu, 90s with the new sound. Lagunya mungkin ke Ari Lasso tapi energi dan mood agak beda berasanya gitu. Karena gua merasa melakukan itu, balik sini lagi. Kemarin juga mentoknya di situ enggak bikin lama. Jalan lagi sama Pay sebagai produser kayak menemukan satu bentuk baru, sound baru," papar penyanyi berusia 45 tahun itu di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis 18 Oktober 2018.Kendati kini bermusik secara independen, Ari Lasso mendapatkan banyak hal baik saat bergabung dengan label musik maupun independen."Semua bisa kita lakukan sendiri dengan perangkat yang sudah ada. Platform yang ada kita bisa melakukan semua sendiri. Cuma mungkin menangnya label bukan apa-apa. Satu, modal. Kapital dan mereka punya infrastruktur sampai ke mana-mana. Gua pribadi kenapa bertahan lama lebih kepada sharing partner mau ngapain," ungkapnya.Rencananya Ari Lasso merilis album baru pada Januari mendatang. Konten lagu memuat karya kekinian dan tembang populer masa lalu."Mungkin 4 lagu baru dan 6 lagu baru hits besar yang belum pernah di-compile. Karena sudah bikin greatest hits kemarin, tahun 2013 album terakhir saya ada 7 lagu lama yang big hits tapi di luar itu banyak yang bilang hits belum sempat di-compile. Banyak orang minta disatuin," kata Ari.Selama di Aquarius, Ari Lasso tidak mendapat banyak tuntutan. Untuk menghadapi pengalaman baru sebagai musisi indie, dia perlu memantapkan diri."Meyakinkan diri bahwa ini benar yang dipilih," pungkas Ari.(ELG)