Lima Pemenang Hammersonic Awards 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejak 2016, Hammersonic memberikan penghargaan bagi insan musik metal Indonesia. Pada tahun ini, sebanyak lima penghargaan diberikan kepada lima grup metal.



Pengumuman Hammersonic Awards dilakukan di tengah berlangsungnya festival. Lima pemenang itu antara lain Hurt'Em (Kategori Soul of Steel), Siksakubur (Breaktrough of the Year), Album "III" dari Rajasinga (Best Album), Rollfast (Best Metal Performance), dan Sucker Head (Lifetime Achievement Award).

Proses penjurian dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki kredibilitas, salah satu yang ikut menjadi juri adalah Ricky Siahaan, gitaris Seringai sekaligus jurnalis majalah Rolling Stone Indonesia.Tidak lama setelah pengumuman dibacakan, Sucker Head tampil di panggung yang sama, panggung Soul of Steel Krisna J. Sadrach.Krisna, bassist sekaligus vokalis Sucker Head meninggal dunia pada Agustus 2016. Dia juga sosok yang penting di balik keberadaan festival musik Hammersonic. Namanya dipersembahkan menjadi salah satu nama panggung di Hammersonic pada tahun ini.Ajang Hammersonic 2017 sekaligus jadi pentas terakhir Sucker Head sebelum bubar. Di saat bersamaan, mereka juga merilis album terakhir, Simphoni Kehidupan. Album itu selesai ketika Krisna masih hidup.(DEV)