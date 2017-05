Penyanyi Legendaris Meriahkan Prambanan Jazz Festival 2017

Metrotvnews.com Yogyakarta : Prambanan Jazz Festival kembali kembali akan diselenggarakan di Plataran Candi Prambanan, Yogyakarta. Acara akan berlangsung selama tiga hari mulai 18 hingga 20 Agustus 2017. Festival yang sudah tiga kali digelar ini akan menghadirkan penyanyi legendaris Sarah Brightman.



CEO Rajawali Indonesia sebagai promotor Prambanan Jazz, Anas Syahrul Alimi mengatakan, Sarah Brightman akan menjadi bintang tamu utama yang mengisi puncak acara di panggung spesial show. Penyanyi legendaris bersuara emas ini dipilih karena sejalan dengan konsep yang diusung oleh Prambanan jazz yaitu menampilkan dua mahakarya.

"Sarah Brightman adalah penyanyi legendaris yang sudah terkenal dan mengantongi 200 penghargaan platinum dan emas serta peraih nominasi Grammy Award. Ini sejalan dengan konsep utama kami yang ini menggabungkan dua mahakarya dunia yaitu mahakarya Candi Prambanan dengan mahakarya musik,"ujar Anas dalam jumpa pers Prambanan Jazz di Rassto Parsley, Jalan Kaliurang Km 5, Yogyakarta, Selasa 9 Mei 2017.Pelantun Time to Say Goodbye ini akan menghibur penonton Prambanan Jazz selama 2,5 jam dengan iringanlive orkestra.Tema yang akan diusung tahun ini adalah "Art, Music and Culture" di mana promotor dan panitia akan menyuguhkan nuansa seni di setiap sudut acara baik melalui makanan didalam stand kuliner maupun dalam venue acara.Project director Prambanan Jazz bakar Wibowo mengatakan, Rajawali Indonesia akan menggaet para seniman di Yogyakarta untuk bisa menghadirkan nuansa seni di dalam tempat perhelatan acara."Kami ingin agar penonton yang datang tidak hanya terhibur oleh musik tapi juga mendapatkan nuansa seni. Sejumlah perupa yang kami gandeng d iantaranya Dipo Andi, yakni perupa pop papan atas Indonesia yang sudah beberapa kali berpameran di dalam dan luar negeri,"kata Bakar.Tak hanya menampilkan musisi terbaik di dunia, Prambanan Jazz Festival tahun ini juga akan menampilkan 30 musisi Indonesia ternama di antaranya Tompi, Kunto Aji, Payung Teduh, Sandy Sandoro dan Yovie and The Nuno.Rajawali Indonesia menyiapkan 30 ribu tiket Prambanan Jazz festival. Tiket bisa dipesan melalui online www.tiketapasaja.com ataupun secara offline di restoran parsley Vakery Dan Resto di Jalan Kaliurang Km 5. Tiket mulai bisa dipesan 15 Mei 2017 seharga Rp250.000 untuk daily Show dan Rp 600 ribu untuk free past 3 hari.(ELG)