Fall Out Boy Luncurkan Young and Menace Sebelum Rilis Album Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup musik asal Illinois, Fall Out Boy, kembali eksis dengan merilis singel baru berjudul Young and Menace. Singel itu diambil dari album Mania, yang akan dirilis Fall Out Boy pada 15 September mendatang. Mania - ditulis MA N I A - merupakan penerus album American Beauty/American Psycho yang dirilis pada 2015.



Dari singel Young and Menace kita dapat melihat eksplorasi Fall Out Boy dengan musik elektronika. Kontras bila dibandingkan dengan nuansa musik Fall Out Boy era “Sugar, We’re Goin Down.”



Fall Out Boy merilis video musik Young and Menace pada Kamis (27/4/2017) via YouTube.







Selain merilis singel baru, mengumumkan judul album baru, Fall Out Boy juga membocorkan jadwal tur mereka.



Seperti dilansir dari Billboard, Fall Out Boy telah memiliki jadwal tampil di 20 kota di Amerika Serikat, dan Kanada, pada Oktober dan November mendatang.



Sejauh ini, Fall Out Boy telah merilis enam album. Mereka kini beranggotakan Patrick Stump (vokalis, gitaris), Joe Trohman (gitaris), Pete Wentz (bassist), dan Andy Hurley (drummer).







(ELG)