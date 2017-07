Dwiki Dharmawan Lantunkan Musik untuk Perdamaian di Italia

Metrotvnews.com, Jakarta: Maestro piano Indonesia Dwiki Dharmawan tampil dalam suatu konser musik dengan musisi dari berbagai negara melantunkan musik untuk menyampaikan pesan perdamaian di Roma, Italia.



Pada konser musik bertajuk "Jazz by the river: SOUNDS OF PEACE FROM INDONESIA", pemain piano asal Indonesia Dwiki berkolaborasi dengan gitaris dari Yordania Kamal Musallam, pemain drum dari Meksiko Israel Varela, dan pemain gitar bass dari Brazil Alfredo Paixao.

Para musisi kelas dunia tersebut menampilkan berbagai lagu dan musik jazz serta lagu-lagu daerah Indonesia, seperti Paris Barantai, Bubuy Bulan, Lir-Ilir dan Janger, yang diaransemen khusus dalam irama jazz dengan sentuhan etnik.Konser yang diselenggarakan oleh KBRI Roma dan didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI itu dilaksanakan sebagai upaya mempromosikan musik Indonesia sekaligus menjadi wahana dialog kebudayaan antarbangsa. Duta Besar RI untuk Italia Esti Andayani, turut hadir pada konser tersebut."Musik merupakan bahasa universal yang dapat dipahami siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Untuk itu, kami menghadirkan musik jazz yang kaya akan interpretasi sebagai wahana kolaborasi antarbangsa dalam menyuarakan perdamaian dan persahabatan," tutur Dubes Esti.Pertunjukan musik itu dilaksanakan pada sebuah klub jazz ternama yang terletak di pinggir sungai Tiberina yang melintasi pusat kota Roma."Selama ini saya sudah mendengar tentang keragaman dan kekhasan musik tradisional Indonesia. Namun, pada malam ini saya menyaksikan bahwa Indonesia juga patut diperhitungkan di ranah musik internasional," kata Damiano, salah satu penduduk Kota Roma yang menonton pertunjukan musik itu.Dalam kesempatan terpisah, gitaris Kamal Musallamasal Yordania menyampaikan bahwa Indonesia dapat menjadi contoh keharmonisan sosial budaya."Negara saya berukuran sangat kecil dibandingkan Indonesia, dengan latar belakang sosial budaya yang cenderung homogen, namun sulit untuk harmonis dalam berbagai hal," ujar Kamal."Sementara itu saya sering berinteraksi dengan orang Indonesia dan berkunjung ke Indonesia, dan saya menyaksikan sendiri bahwa meskipun luas wilayahnya dan penduduknya sangat beragam, Indonesia dapat menjadi contoh keharmonisan bermasyarakat," lanjut dia.Pertunjukan musik jazz yang dilaksanakan pada Minggu malam, 16 Juli 2017 itu turut dihadiri Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan.Roma merupakan kota persinggahan terakhir Dwiki Dharmawan. Sebelumnya, Dwiki tampil di London, Wina, Zagreb, Munich dan Sofia dalam rangkaian tur musim panas 2017 yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli 2017.(ELG)