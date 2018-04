Andien, NTRL, dan Sejumlah Musisi Galang Konser Amal Bagi Fotografer Panggung Robby Suharlim

Jakarta: Andien, NTRL, Ipang Lazuardi, dan sejumlah musisi menggelar konser penggalangan dana bagi pengobatan Raphael, putra dari fotografer panggung Robby Suharlim. Pada 5 April 2018 lalu, Raphael diketahui mengalami gejala penyakit autoimun langka sindrom Guillain-Barré.



Konser amal akan diadakan di No Boundary Cafe Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu, 18 April 2018. Selain Andien, NTRL, dan Ipang, musisi dan penyanyi lain yang akan tampil adalah Barry Likumahuwa bersama grup Sound of Hope, Diskopantera, Gading Marten, Indra 7, Iwa K, Nikita Dompas, Reza the Groove, dan Sweet Martabak.

Selain pertunjukan musik, acara ini juga menghadirkan Tiara Savitri dari Yayasan Lupus Indonesia yang akan bicara mengenai penyakit autoimun. Irgi Fahrezi dan Nonafeli akan menjadi pembawa acara.Kabar mengenai kondisi kesehatan Raphael dibagikan Robby pertama kali di media sosial pada Rabu, 11 April 2018. Lewat foto Instagram di akun @robbiesuharlim, Robby menyebutkan dirinya menerima pekerjaan memotret apa saja tanpa menentukan bayaran asalkan dana dibayarkan di depan."Anak saya sedang dalam pengobatan serius dan butuh banyak uang segera," tulis Robby.Setelah itu, setiap hari Robby membagikan foto atau video perkembangan terkini Raphael yang dirawat di rumah sakit. Lewat keterangan foto dan video, tampak bahwa sejumlah rekan telah memberi bantuan bagi Robby dan Raphael.Menurut catatan pusat kontrol dan pencegahan penyakit AS di situs cdc.gov , Guillain-Barré syndrome (GBS) adalah penyakit langka yang menyerang manusia, yang mana sistem kekebalan manusia justru merusak sel saraf dan menyebabkan pelemahan otot dan kadang kelumpuhan. GBS bisa menimbulkan gejala tertentu hingga beberapa minggu. Banyak orang bisa sembuh, tetapi sebagian di antaranya mengalami kerusakan saraf jangka panjang.Dalam konser di No Boundary nanti, penonton dapat memberikan donasi Rp50 ribu di pintu masuk atau ke bisa juga langsung ke rekening bank Robby, yang nomornya tersedia dalam poster acara.Robby adalah fotografer Jakarta yang aktif menekuni bisnis memotret sejak 2004. Dia mengerjakan berbagai foto sosok, panggung musik, dan iklan komersial.(ELG)