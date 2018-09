11 Lagu Baru Eminem Pecahkan Rekor dalam Sepekan

California: Setelah menembus rekor baru dalam penjualan mingguan di Inggris, album musik Kamikaze dari Eminem menembus rekor lain di AS. Selama satu pekan pertama, 11 lagu dari album ini langsung melesat ke jajaran 100 lagu laris mingguan di AS dalam Billboard Hot 100.



Kamikaze adalah album studio ke-10 Eminem, menyusul Revival yang dirilis pada akhir 2017. Album rap ini memuat 13 nomor lagu dan dua di antaranya adalah nomor selingan berdurasi 30-50 detik. Bisa dibilang, seluruh lagu baru Eminem, yang dirilis pada 31 Agustus 2018 tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mencuri perhatian banyak pendengar musik.

Menurut catatan Billboard, lagu Lucky You dan The Ringer melesat ke posisi enam dan delapan dalam tangga lagu Hot 100. Dengan capaian ini, sudah ada 19 lagu Eminem yang masuk jajaran 10 besar mingguan di AS. Rapper dengan capaian lebih banyak adalah Drake (31 lagu), Jay-Z (21 lagu), dan Lil Wayne (20 lagu).Sembilan lagu lain langsung bertengger di antara posisi ke-12 hingga ke-67 dalam Hot 100. Dengan capaian ini pula, Eminem tercatat sebagai musisi penampil yang 10 atau lebih lagunya masuk ke Hot 100 sekaligus dalam satu pekan selama 2018. Penampil dengan rekor serupa adalah Cardi B, J Cole, Drake, Logic, Migos, Post Malone, Travis Scott, dan Ariana Grande.Sepanjang karier, Eminem sudah punya 72 lagu yang langsung masuk Hot 100 selama sepekan pertama rilis, termasuk 11 lagu baru dari Kamikaze. Dalam kategori rekor ini, Eminem berada di posisi ke-13. Posisi pertama dipegang oleh para pemain Glee dengan 207 lagu debut Hot 100, disusul Drake dengan 187 lagu debut Hot 100.Berikut daftar 11 lagu Eminem yang masuk 100 besar terlaris di AS pada pekan lalu.1. Lucky You (posisi 6)2. The Ringer (posisi 8)3. Fall (posisi 12)4. Kamikaze (posisi 16)5. Greatest (posisi 23)6. Not Alike (posisi 24)7. Normal (posisi 39)8. Stepping Stone (posisi 42)9. Venom (posisi 49)10. Nice Guy (posisi 65)11. Good Guy (posisi 67)(ELG)