Setelah 36 Tahun, Baru Kali Ini Album Paul McCartney Tembus Tangga Album Terpopuler

Jakarta: Cukup lama bagi musisi Paul McCartney untuk kembali ke daftar tangga lagu populer. Album studio McCartney berjudul Egypt Station berhasil menempati posisi pertama dalam 10 tangga lagu Billboard 200 kategori album terbaik.



Terakhir kali nama McCartney masuk dalam tangga lagu populer Billboard saat merilis album studio ketiga yakni Tug of War (1982).

Menurut laporan Billboard, 17 September 2018 waktu setempat album Egypt Station berhasil terjual 153 ribu kopi termasuk 147 ribu kopi dengan perilisan teknik tradisional. Capaian ini juga terhitung sebagai angka penjualan album terbanyak dalam sepekan sejak album Memory Almost Full (2007). Penjualan album Egypt Station juga menyediakan paket khusus dengan tiket konser tunggal McCartney, Freshen Up Tour yang dimulai 17 September 2018.Sementara itu, posisi kedua ditempati album Kamikaze dari Enimen, diikuti album Look Up Child dari Lauren Daigle. Posisi keempat diduduki rapper Russ dengan album Zoo.Drake yang sempat bertahan lama dengan dengan singel God's Plan Billboard, tidak membuat album Scorpion ikut melambung dan harus berpuas di posisi kelima.Album Swimming Mac Miller yang baru dirilis 3 Agustus 2018 melesat ke posisi enam. Sementara sebelum kematian Miller album ini masih berada di posisi ke-71.Travis Scott dengan album Astroworld menduduki posisi tujuh, Post Malone dengan album Beerbongs & Bentleys menyusul di posisi delapan. Diikuti $uicideboy$ dengan album baru I Want to Die in New Orleans di posisi sembilan dan album Sweetener milik Ariana Grande di posisi sepuluh.Posisi album Egypt Station diprediksi pekan depan tidak akan bertahan lama dan akan digeser dengan album terbaru Carrie Underwood, Cry Pretty.(ASA)