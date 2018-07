Alasan Ernest Tak Libatkan The Overtunes di Soundtrack Film Milly & Mamet

Jakarta: Grup musik The Overtunes kali ini tidak dilibatkan sebagai pengisi soundtrack dalam film besutan Ernest Prakasa, Milly & Mamet. Seperti kita tahu, tiga film sebelumnya Ernest menggandeng trio bersaudara itu sebagai pengisi soundtrack film.



"Soundtrack-nya aku belum bisa mengumumkan karena masih dalam tahap penggarapan sama Sony Music. Kami masih akan bekerjasama lagi dengan Sony Music untuk bikin mini album berisi lima lagu. Sedang digarap bersama, tapi kami belum bisa mengumumkan siapa pengisinya. Tapi yang pasti masih artis-artis Sony Music dan mungkin kali ini The Overtunes tidak akan masuk ke dalam albumnya karena kami sudah tiga kali berturut-turut aku menampilkan mereka," kata Ernest saat ditemui usai jumpa media di Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

The Overtunes merilis tiga singel untuk film Ernest di antaranya Mungkin untuk Ngenest The Movie (2015), I Still Love You untuk Cek Toko Sebelah (2016) dan Bukan Sekadar Kata untuk Susah Sinyal (2017).Milly & Mamet merupakan film lepas dari sekuel Ada Apa Dengan Cinta besutan Riri Riza dan Mira Lesmana. Film ini mendapuk Dennis Adhiswara dan Sissy Priscillia sebagai aktor utama.Premisnya, bumbu komedi lebih banyak ditawarkan dengan bahan materi dari Ernest. Namun, mereka juga menjanjikan kemasan film mengambil konflik sederhana dan begitu lekat dengan masalah sehari-hari.Film Milly & Mamet dijadwalkan tayang Desember 2018.(ELG)