Teddy Adhitya Rayakan Satu Tahun Album Debut Nothing Is Real

Jakarta: Teddy Adhitya menggelar selebrasi perayaan satu tahun dirilisnya album debut Nothing Is Real. Perayaan dikemas dalam bentuk showcase dengan tajuk yang diambil dari nama album Nothing Is Real. Selebrasi ini diadakan di Teater Salihara, Jakarta pada Rabu malam, 27 Juni 2018.



‌Dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, aksi panggung musisi kelahiran Yogyakarta itu dibumbui dengan perilisan video musik Healer, singel nomor tujuh dalam album Nothing Is Real, dengan konsep baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.





Teddy Adhitya. (Foto: Dok. Rastiaka Atha Hestaviyasa/Whistle Media Indonesia)



Panggung showcase dibuka dengan penampilan dari musisi Rayssa Dynta. Teddy berkolaborasi dengan lighting designer Yoni Wijoyo memberikan suguhan konser berbeda di mana Teddy Adhitya pribadi menginginkan sebuah pertunjukan yang membekas untuk mereka yang datang. Semarak panggung juga didukung oleh Motionbeast untuk sisi visual dan Harper Production untuk sound system.





Rayssa Dynta. (Foto: Dok. Rastiaka Atha Hestaviyasa/Whistle Media Indonesia)



Nothing is Real merupakan album yang lahir dari ribuan pengalaman bermusik serta passion yang begitu besar dari Teddy Adhitya. Lewat album ini, Teddy Adhitya dinobatkan sebagai musisi Pendatang Baru Terbaik dalam penghargaan musik bergengsi di Indonesia, AMI Awards 2017. Untuk pengerjaan album, solois berdarah Ambon itu membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk merampungkan karya dalam album Nothing Is Real.



Kiprah Teddy Adhitya di industri musik Indonesia berangkat dari singel In Your Wonderland (2016) disusul dengan Let Me.







