Teriakan Lugas Iwa K di Singel Terbaru Sans

Jakarta: Penyanyi rap Iwa K merilis singel baru berjudul Sans. Singel ini menjadi singel pertama yang dilepas Iwa setelah lepas dari kasus hukum narkoba yang dialaminya tahun lalu.



Sans dikerjakan Iwa bersama Mono dari grup musik Neurotic. Dalam singel ini, Mono bertindak sebagai produser dan penata musik. Proses pengerjaan lagu ini terbilang singkat, kurang dari dua bulan.

“Ceritanya pas Iwa bebas kami main bareng di Parc 19. Anak-anak (Neurotic) suka banget album Kramotak, dia bebas november 2017, kemudian dibikinin gig. Abis gig kedua bareng dia, Iwa agak nge-respons (kolaborasi), gue coba menawarkan bikin something. So far jadi dua lagu,” kata Mono saat dihubungi Medcom.id , Senin, 27 Februari 2018.Kolaborasi ini terbilang menarik karena Iwa dan Mono berasal dari ranah musik yang berbeda.“Gue ketemu Mono pertama kali keluar dari rehab, ngobrol nyambung akhirnya kita kencan, ngobrol ngalor-ngidul aja. Dari situ ngobrol untuk bikin musik di studio, gue senang kolaborasi menghasilkan energi bagus, ada perspektif baru lagi,” ujar Iwa.Bagi Iwa sendiri, Sans adalah pernyataan sikap atas apa yang terjadi di sekitarnya. Iwa enggan menunjuk segala keburukan kepada orang orang lain, melainkan mengakuinya sebagai bagian dari diri sendiri.“Gue makin capek, kuping gue pegal, orang makin gampang nunjuk kanan kiri, sebenarnya lagu itu gue menuding diri gue sendiri. Gue enggak bilang orang iblis tetapi gue yang iblis, enggak nunjuk orang lain intinya,” jelas Iwa.Sans memang terdengar lugas, Iwa kembali memperdengarkan permainan kata yang apik. Di samping itu, Iwa tetap mengusung isu sosial yang penting dan benar-benar terjadi pada saat ini.Sebenarnya, Iwa dan Mono juga melibatkan tim produksi yang terdiri dari musisi-musisi berkualitas dalam produksi Sans. Di antaranya adalah Petra Sihombing dan Rizky “Greybox” Argadipraja.Sans dapat didengar melalui beragam layanan streaming musik digital.(ASA)