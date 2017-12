What The F?!, Ekspresi Kegelisahan Bondan Prakoso Melihat Carut Marut Dunia

Jakarta: Lama tak terdengar gaung musiknya, Bondan Prakoso meluncurkan singel baru bertajuk What The Funk?!. Lagu yang dirilis pada 8 Desember 2017 ini merupakan ungkapan rasa muak sekaligus carut marut dunia di mata Bondan.



"Sudah mulai merasa muak seakan ingin menenggelamkan diri dari carut marutnya dunia yang dipenuhi fitnah, kebohongan, serta kepalsuan," mengutip keterangan resmi yang tertulis di situs Bondan.

Lagu What The F?! yang dibawakan dalam bahasa Inggris ini kental bermuatan funk-rock diiringi solo bass dari mantan pentolan Funky Kopral tersebut.Lewat singel ini Bondan merasa jiwanya bermusik telah kembali, seolah ia kembali ke akar musiknya saat bermain bersama Funky Kopral."Kita harus berani jujur ke diri kita sendiri, juga kepada masyarakat karena itulah esensi dari bermain musik. Walaupun saya sadar akan banyak pertentangan dan gesekan di kemudian hari. But, yeaaah, it's good to be me again. I got my soul back!"Proses pengerjaan lagu ini memakan waktu satu hari yang berawal dari keisengan sang istri membuat tantangan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia pada Agustus lalu.Lagu ini telah diperdengarkan lebih dulu lewat video musik yang diunggah melalui channel official Youtube Bondan pada 2 September 2017. Mendapat banyak respons dari warganet, Bondan kemudian melakukan polling untuk perilisan singel What The F?!. Kemudian 8 Desember ditetapkan sebagai tanggal perilisan singel tersebut di bawah naungan label indie Bondan, VOLD Record(ELG)