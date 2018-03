Pesta Lagu 60-an hingga 80-an dari HajarBleh, Endah N Rhesa dan Teddy Adhitya

Jakarta: Grup musik jazz asal Indonesia HajarBleh membawakan beberapa tembang nuansa 60-an dan 80-an. Sejalan dengan tema besar Java Jazz Festival 2018 yang mengusung nuansa vintage.



HajarBleh yang terdiri dari lebih kurang 40 personel pada ajang Java Jazz Festival kali ini menampilkan 24 personel.

HajarBleh memulai aksi panggung mereka pukul 18.15 WIB dari panggung MLD Spot di JIExpo Kemayoran Jakarta dengan lewat tiga buah lagu dari The Jackson 5. Dua di antaranya yakni singel ABC dan Blame It on the Boogie."Setiap tahun HajarBleh bawa tema berbeda. Tahun lalu bawa lagu daerah. Tahun ini tahun 60 dan 80-an dengan tema unboxing the souls," ujar Prully, salah seorang vokalis HajarBleh Big Band.HajarBleh Big Band (Foto: Medcom/Purba)"Saya punya satu pertanyaan, what is the internal question?" tanya seorang personel lain di atas panggung memulai drama kecil."What is Hip!" sahut tiga personel lainnya.Spontan HajarBleh membawakan singel What is Hip dari Tower of Power.Menit-menit selanjutnya, HajarBleh membuai penonton dengan lagu-lagu medley Ain't Nobody (Felix Jaehn) disusul tiga buah singel dari Stevie Wonder yakni I Wish Those Days, La La La La dan Higher Ground."I love you guys, because you make me feel so natural."HajarBleh Big Band (Foto: Medcom/Purba)HajarBleh lalu membawakan lagu Aretha Franklin bertajuk Natural Woman. Tak lama berselang, HajarBleh mempersilakan Endah N Rhesa naik ke atas panggung. Pasangan suami istri membawakan lagu My Girl My Guy."Setelah 14 tahun saya bermain bersama Rhesa akhirnya dia tahu cara bermain," canda Endah."Ini salah satu mimpi saya bersama Rhesa bisa berkolaborasi dengan HajarBleh," lanjut Endah.Usai berkolaborasi dengan Endah N Rhesa, HajarBleh berkolaborasi dengan Teddy Adhitya membawakan Staying Alive.Teddy Adhitya di Java Jazz Festival 2018 (Foto: Medcom/Purba)(ELG)