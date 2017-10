Hijaber Metal Voice of Baceprot Tampil Sebagai Pembuka Synchronize Festival

Metrotvnews.com, Jakarta: Pesta musik Synchronize Festival 2017 telah dimulai di Gambir Expo, Kemayoran. Pada hari pertama, Jumat (6/10/2017), festival diawali dengan aksi menarik dari Voice of Baceprot.



Voice of Baceprot belakangan jadi sorotan media nasional dan internasional, tidak lain karena mereka mampu menunjukkan sisi lain sebagai seorang hijaber dengan mengusung musik metal. Di panggung Synchronize Festival, Voice of Baceprot tampil impresif, naik panggung pukul 18:30, mereka cukup banyak menarik penonton.

Aksi panggung Voice of Baceprot pun cukup luwes, meski terbilang baru merintis karier bermusik, mereka tidak terlihat canggung menghadapi ratusan penonton.Sesekali, sang vokalis Fridda Kurnia menjalin komunikasi dengan penonton, "Bagaimana, masih kuat berteriak?!"Baca juga kisah tentang VoB : Tiga Hijaber Metal Di panggung lain pada waktu yang bersamaan, tampil pula Keroncong Tugu Cafrinho, The SIGIT, Bottlesmoker dan Don Lego.Metrotvnews.com sempat menyaksikan penampilan Don Lego di Forest Stage. Grup ska asal Bandung ini tampil energik dan memberi nuansa beda dan menyenangkan di awal bergulirnya Synchronize Festival 2017.Don Lego di Synchronize Festival 2017 (Foto: Metrotvnews/Shindu)Total sebanyak 102 band tampl selama tiga hari acara. Pada hari ini tampil pula Mocca, Superman Is Dead, Shadow Puppets berkolaborasi dengan Bob Tutupoly, Tipe X, Navicula, Efek Rumah Kaca dan D'Essentials of Groove.(ELG)