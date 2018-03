Panic! At The Disco Perkenalkan Pemain Bass Baru

Jakarta: Grup musik Panic! At The Disco memperkenalkan pemain bass baru yang memperkuat permainan musik Brendon Urie. Adalah Nicole Row, bassist perempuan yang sukses mengejutkan para penggemar Panic! At The Disco ketika namanya diperkenalkan dalam sebuah secret show pada Senin, 19 Maret 2018 waktu setempat.



Dikutip NME, Brendon Urie terakhir kali menggelar konser intim bersama para veteran (musik) emo di Grog Shop, Ohio. Sementara Nicole Row memulai debutnya bersama Panic! At The Disco setelah kepergian Dallon Weekes dari band tersebut tahun lalu.



Sebelumnya, Row berperan sebagai session player mengiringi sejumlah musisi ternama lain seperti Miley Cyrus, Troye Sivan, Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus, Daya, Fat Joe, Remy Ma, Ty Dollar Sign, Lonnie Jordan, Chris Cab, Dallas Austin, Diamond dan beberapa musisi lain.



Kehadiran Nicole sebagai personel baru dalam Panic! At The Disco mendapat respons positif dari para penggemar.



"Saya cuma bisa bilang, saya benar-benar menyukai rasa cinta untuk Nicole," ungkap warganet @crystalpanics.



"Kami mendukung Nicole Row," tulis @paulasaysyee.



"Saya menyukai Nicole #Prayforthe Wicked," ungkap @synystergatexs.



Sebelum Nicole Row, beberapa musisi yang sempat memperkuat musikalitas Panic! At The Disco antara lain Ryan Ross, Spencer Smith, Brent Wilson, Jon Walker dan Dallon Weekes.





(ELG)