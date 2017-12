Dallon Weekes Hengkang dari Panic! at the Disco

Jakarta: Dallon Weekes mengumumkan bahwa dia akan hengkang dari band Panic! At The Disco setelah delapan tahun bersama. Kabar mengejutkan itu disampaikan Dallon melalui akun media sosialnya.



Dallon bergabung bersama Panic! At The Disco pada 2009. Tergabung dalam waktu yang cukup lama meninggalkan kesan khusus bagi musisi 36 tahun itu. Dallon pun mengucapkan terima kasih kepada Panic! At The Disco atas kesempatan yang pernah diberikan.



"Aku bersyukur atas kesempatan menjadi bagian dari Panic! At The Disco selama hampir satu dekade. Aku selalu menganggap diriku berutang budi kepada mereka yang membuatku merasa diterima untuk menjadi bagian dari Panic! At The Disco. Anda mengubah hidupku. Terima kasih semua," tulis Dallon Weekes.



Dallon tidak menjelaskan apa alasannya mengakhiri hubungan dengan Dallon. Tapi yang jelas, setelah memutuskan keluar dari Panic! At The Disco, Dallon tidak akan meninggalkan dunia musik dan sedang menyiapkan sebuah proyek baru.



"Meski aku sedih mengumumkan bahwa waktuku dengan Panic! At The Disco telah berakhir, aku antusias melanjutkan membuat musik dengan proyek baruku 'I Don't Know How But They Found Me' @idkhow," katanya.



Setelah Dallon keluar, Panic! At The Disco kini hanya menyisakan Brendon Urie sebagai personel. Band ini terakhir kali merilis album pada 2016 yang diberi judul Death of a Bachelor.

(ELG)