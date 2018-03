14 Rekomendasi Lagu Indonesia untuk Iringi Acara Pernikahan

Jakarta: Pernikahan menjadi salah satu momen pertama seumur hidup yang akan selalu dikenang. Acara ini menjadi puncak perayaan sepasang kekasih mengikat janji suci untuk sehidup semati.



Memori yang tertuang dalam perjalanan panjang saling mengenal dan berbagi kasih runtut terekam, tak terlepas lewat beberapa lagu hits yang mengiringi perjalanan asmara.

Zaman berganti, semakin banyak lagu-lagu romantis yang menawarkan nada-nada cinta untuk merayakan sebuah pernikahan. Berikut beberapa lagu rekomendasi Medcom.id.Abdul berduet dengan penyanyi asal Bandung Dindalova membawakan lagu bertema cinta ini. Dibawakan lewat elemen musik pop dan easy jazz ala Abdul, terdemgar ketukan pelan snare drum diiringi petikan gitar akustik. Lagu ini dirilis pada 2013.Beberapa hari setelah dirilis, lagu Akad langsung populer dan dikaver oleh banyak penyanyi termasuk para YouTuber. Lagu ini dibawakan dengan alat musik terompet serta ketukan drum yang cukup upbeat.Lagu Akad merupakan nomor lagu wahid dalam daftar album yang dirilis 19 Desember 2017, persembahan terakhir Payung Teduh sebelum vokalis Is hengkang dan berkarier solo.D'Cinnamons mungkin hanya dikenal lewat lagu Selamanya Cinta sebagai soundtrack film Cintapuccino. Namun, di balik itu band akustik yang kini digawangi Diana Widoera (vocal, gitar), Ismail Bonaventura (backing vocal, gitar, dobro) dan Riana Mayasari (backing vocal, bass) pernah mengeluarkan satu singel manis berjudul Teman Hidup.Lagu ini masuk dalam daftar album Atlantis yang dirilis pada 2012.Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki tampaknya akan susah untuk dilupakan terutama para pecinta musik di era 90-an yang menjadi era keemasan musik Tanah Air. Selain karena Sheila On 7 yang namanya harum di kalangan pecinta musik, lagu ini ikut menjadi primadona hingga saat ini. Mampu ekses selama hampir dua dekade, Sheila On 7 menunjukkan konsistensi dalam bermusik meski kini tanpa naungan label dan bergerak independen (indie).Lagu ini merupakan nomor lagu dalam album self-titled (Sheila On 7), album perdana Sheila On 7 yang dirilis pada 1999 bersama singel Kita, Dan, J .A. P (Jadikanlah Aku Pacarmu) dan Perhatikan Rani!.Endah N Rhesa selalu kompak menjaga komposisi musik mereka di jalur akustik gitar. Pasangan suami istri ini selalu punya ramuan membuat lagu-lagu sendu akustik terdengar menyenangkan, termasuk lagu Menua Bersama yang ditujukan untuk pasangan kekasih mengarungi hidup bahtera rumah tangga. Tak hanya konsisten soal musikalitas, penggalan lirik yang kuat lewat diksi indah diseimbangkan dengan petikan gitar ringan.Lagu Menua Bersama baru dirilis pada 13 Februari 2018.Hampir semua Kahitna mampu meluluhlantakkan suasana dan menggelora kehidupan dua insan yang sedang dilanda asmara.Menikahimu masuk dalam album studio kelima Kahitna bertajuk Cinta Sudah Lewat yang dirilis pada 2003.Singel ini cukup familiar sejak dirilis sebagai theme song untuk program sinetron Saya Terima Nikahnya yang tayang di stasiun televisi NET pada Januari hingga September 2015.Lagu ini terdengar ceria mengikuti alur cerita bertema keluarga yang diangkat.Pilihanku masuk dalam album studio kelima Maliq & D'Essentials bertajuk Mata Hati Telinga. Selain singel Pilihanku, album ini turut memuat lagu Aura, Luluh, Kita Jatuh Cinta, Coba Katakan serta Mata Hati Telinga.Meski lagu-lagu yang diusung bertemakan cinta, lagu ini dibawakan lewat elemen jazz khas warna musik Maliq & D'Essentials.Sampai Jadi Debu dibawakan oleh duo musisi beraliran musik folk Ananda Badudu dan Rara Sekar. Berdasarkan cerita Ananda yang sempat berbincang dengan Medcom.id pada November 2017 lalu, lagu ini bercerita tentang kisah cinta abadi mendiang Oma dan Opa Ananda. Keduanya tetap saling menjaga di usia senja hingga maut memisahkan. Kisah kasih mereka yang masih tampak hingga menua menginspirasi Ananda membuat lagu ini bersama Rara Sekar.Lagu ini masuk dalam nomor lagu di album Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti rilisan 2016. Ini menjadi album terakhir Banda Neira setelah memutuskan untuk bubar pada Desember 2016.Lagu ini diluncurkan saat pasangan Ayudia dan Ditto Percussion merilis buku perdana #TemanTapiMenikah pada 2016 lalu. Buku tersebut dibuat dalam dua jilid dan kini tengah dipersiapkan untuk tayang pada akhir Maret mendatang.Lagu ini masuk dalam album mini 11/13 yang dirilis pada 2017. Selain Teman Tapi Menikah, singel lain yang ikut masuk dalam album ini adalah Bersenyawa, Salah Caramu, Sendiri, Nyanyian Untuk Si Buah Hati dan Hey Ayudia.#TemanTapiMenikah bercerita tentang kisah cinta Ayudia Bing Slamet dan Ditto Percussion yang bermula dari sebuah persahabatan dan friendzone sepihak.Love Is You merupakan salah satu lagu versi akustik dalam album studio kelima Ten 2 Five bertajuk Journey (2003-2012) rilisan 2012 di bawah label rekaman GP Records.Lagu ini dibawakan dengan sendu dengan diiringi petikan gitar akustik.Lagu Berdua masuk dalam album kedua Calvin bertajuk self-titled (Calvin Jeremy) yang dirilis pada 2012 yang diproduksi secara independen.Kendati bermusik lewat jalur indie, Calvin tetap bisa mempertahankan namanya lewat musikalitas yang terinspirasi dari Jamie Cullum, Stevie Wonder, Paul McCartney dan Wouter Hamel.Janji Suci merupakan singel dalam album studio ketiga Yovie & Nuno bertajuk The Special One rilisan 2007 di bawah label Sony BMG Indonesia. Selain Janji Suci, lagu utama dalam album ini adalah Menjaga Hati, Bunga Jiwaku dan Sempat Memiliki.Musik yang digiring di bawah aransemen komposer Yovie Widianto jelas untuk lirik dan warna lagu tak jauh berbeda dengan nuansa melankolis yang dibawakan oleh grup musik yang dinaunginya sebelumnya, Kahitna.Dunia Bersamamu bercerita tentang jatuh bangun sepasang kekasih mempertahankan hubungan mereka. Lagu ini masuk dalam album perdana mereka bertajuk Selamanya.Singel ini menjadi nomor lagu wahid dalam album yang memuat 10 lagu ini.Selain Dunia Bersamamu, lagu Sayap Pelindungmu lebih dulu populer saat dibawakan The Overtune dalam mempromosikan album mereka.Hingga kini, The Overtunes masih digawangi tiga personel bersaudara yakni Mada Emmanuelle Brahmantyo, Reuben Nathaniel Brahmantyo dan Mikha Angelo Brahmantyo.(ELG)