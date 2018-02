Isyana Sarasvati Sempurnakan Lagu Kolaborasi Bersama Afgan dan Rendy Pandugo

Jakarta: Trio solois dengan karakter suara berbeda, Afgan, Isyana dan Rendy Pandugo berkolaborasi dalam singel Heaven. Proyek ini sebelumnya telah didengungkan jauh hari sebelum diluncurkan tepat di hari Valentine pada Rabu, 14 Februari 2018.





Music is where I truly feel at bliss. To journey through a fusion of different sounds and unique keys; that’s when #ImInHeaven pic.twitter.com/Q5TG9iVWkf