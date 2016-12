Simon Cowell Siap 'Tampung' Mantan Personel Fifth harmony

Metrotvnews.com, Jakarta: Camila Cabello resmi meninggal grup vokal Fifth Harmony. Hengkangnya Camila dari Fifth Harmony kabarnya menarik perhatian Simon Cowell.



Seperti dilaporkan The Sun, label musik milik Simon Cowell, Syco dikabarkan tertarik mengontrak Camila sebagai penyanyi solo. Simon Cowell bukanlah orang asing bagi Camila dan Fifth Harmony. Bahkan, Simon yang mempersatukan mereka ketika ajang X-Factor Amerika 4,5 tahun lalu.



"Simon bertemu para gadis-gadis ini di X Factor Amerika dan memberikan mereka kesempatan di Fifth Harmony bersama. Dan Fifth Harmony menggapai keberhasilan yang luar biasa dan mereka punya banyak rencana di masa depan secara bersama-sama," kata seorang sumber seperti dikutip dari Femalefirst.



Sejak lulus dari ajang pencarian bakat, Fifth Harmony mulai menapaki tangga popularitasnya. Sayang, kebersamaan mereka harus berakhir dengan tidak menyenangkan. Camila dan Fifth Harmony justru saling serang di media.



Camila merasa tidak pernah diberitahu mengenai kabar kemunduran dirinya dari grup. Sementara, Fifth Harmony menuding Camila tidak pernah mau diajak bertemu untuk membahas masa depan grup mereka.



"Selama beberapa bulan, kami secara konsisten berupaya untuk mendiskusikan Fifth Harmony dengan Camila. Kami menghabiskan waktu setengah tahun untuk berkomunikasi dengan Camila dan timnya. Kami meminta bertemu tapi Camila menolak, kami bertanya kepada LA Reid dan label untuk mengatur pertemuan lagi, dia menolak," bunyi pernyataan Fifth Harmony.



Pada Oktober 2016, Camila merilis singel solo berjudul Bad Thing bersama Machine Gun Kelly. Sejak lagu itu rilis, spekulasi mengenai keluarnya Camila dari Fifth Harmony memang sudah berhembus kencang.





(ELG)