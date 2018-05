Selena Gomez Rilis Singel Baru

Jakarta: Selena Gomez kembali merilis sebuah singel baru berjudul Back At You. Sesuai janjinya pada awal pekan di bulan Mei, Back At You diluncurkan pada 10 Mei 2018.



Dilansir dari laman Billboard, lagu ini juga akan menjadi soundtrack serial televisi 13 Reasons Why musim kedua.

Sebelumnya, singel Only You yang dipakai untuk soundtrack 13 Reasons Why musim perdana diakui sebagai karya terbaik Selena. Namun untuk singel Back At You kali ini, Selena mengaku ada yang sangat spesial untuk diberikan pada musim kedua."Aku ingin ini menjadi pesan yang baik di setiap situasi yang rumit, tetapi sangat mengasyikkan," ungkap Selena.Selena tak mengungkapkan dari mana datangnya inspirasi membuat lagu Back At You. Pada lirik pertama, Selena seolah memberikan pesan singkat yang berkaitan dengan situasi hubungannya dengan Justin ketika ia sedang dekat dengan The Weeknd."Aku ingin memelukmu ketika aku tidak seharusnya memelukmu/ Ketika aku berbohong saat dekat dengan yang lain.""Jika aku bisa melakukannya kembali, aku tahu aku akan kembali padamu."13 Reasons Why musim kedua akan dirilis di Netflix pada 18 Mei mendatang.(ASA)