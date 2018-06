Enam Fakta Menarik Paul McCartney

Jakarta: Tepat pada 18 Juni 2018, usia Sir James Paul McCartney genap bertambah satu tahun. Perjalanan panjang telah dilalui sang gitaris The Beatles yang kini memasuki usia 75 tahun.



Merayakan momen bertambahnya usia Paul McCartney, Medcom.id merangkum beberapa fakta menarik tentang sosok gitaris yang juga bergabung di band Wings dan berteman karib dengan mendiang John Lennon ini.

Paul McCartney pernah gagal lolos saat mengikuti audisi paduan suara. Dari paparan arsip Chicago Tribune pada 7 Juli 1991, pada tahun 1953 McCartney yang masih berusia 11 tahun mengikuti audisi paduan suara (laki-laki) untuk Gereja Katedral Anglikan di Liverpool. Pihak gereja menginginkan anggota paduan suara yang mahir membaca musik (tangga nada), sementara anak laki-laki asal Allerton itu gagal memenuhi persyaratan. Ia tidak bisa membaca musik. McCartney lalu meninggalkan gereja dengan perasaan kecewa.Pada 1991, ia kembali ke gereja itu dan disambut sebagai anak laki-laki ternama yang sukses dengan karier bermusiknya.Pada 1960, The Beatles dijadwalkan bermain di Hamburg, Jerman. Namun, warga lokal merasa keberatan dan menyuruh The Beatles untuk pergi dari kota Hamburg.Paul dan rekan satu band, Pete Best mengemas barang-barang mereka di ruang gelap. Mereka kemudian membakar kondom untuk mendapatkan penerangan. Tindakan ini dituduh sebagai upaya membakar gedung. McCartney dan Best kemudian ditahan oleh pihak kepolisian setempat dan menghabiskan waktu beberapa jam di balik jeruji besi sebelum kembali ke Inggris.Paul McCartney menjadi saksi tragedi penyerangan teroris yang terjadi pada 11 September 2001. Saat itu, Paul sudah siap untuk terbang dari New York menuju London. Ia menatap ke luar jendela dan melihat asap dari satu satu Menara Kembar New York. Dia mengira hal itu hanya tipuan visual atau mungkin kebakaran kecil. Paul mengatakan, setelah kejadian itu ia turun dari pesawat dan pergi ke bar untuk minum.McCartney lalu menggelar konser amal untuk tragedi 9/11. Ia mendapat gelar detektif kehormatan oleh New York Police Department (NYPD) setelah menggelar konser amal.Dalam dua dekade pada era 2000-an, Paul McCartney telah membuat karya lebih dari 70 lukisan yang dipamerkan di galeri seni Walker Art Gallery di kampung halamannya, Liverpool.Meski kini tenar dengan kepiawaiannya bermain gitar dan bernyanyi bersama grup band legendaris, instrumen musik pertama yang dimainkan oleh McCartney sebenarnya adalah terompet. Ia mendapatkan terompet pertama dari sang ayah sebagai hadiah ulang tahun yang ke-14. Namun, terompet itu kemudian dijual untuk membeli gitar.Pada 4 Mei 2018, Paul McCartney menerima medali Companion of Honour (CH) di Buckingham Palace atas kontribusinya di bidang musik. Sebelumya, pada 1965 McCartney bersama John Lennon, George Harrison dan Ringo Starr telah menerima gelar Most Excellent Order of the British Empire (MBE) atas kontribusinya di bidang musik. Ia juga diberi gelar kesatria atas konstribusinya di bidang musik.Nama McCartney diumumkan masuk dalam daftar penerima medali kehormatan Companion of Honour oleh Ratu Elizabeth tepat di pekan ulang tahunnya pada Juni 2017. "Aku sangat senang (akan) menerima gelar kehormatan, sekaligus kabar ini datang di pekan ulang tahunku dan peringatan Hari Ayah sedunia. Ini membuatnya tampak kolosal!" ungkap McCartney saat mengetahui namanya dicatut sebagai penerima medali kehormatan.Kedua gelar kehormatan ini kemudian mengekor di nama sang musisi legendaris menjadi Sir James Paul McCartney CH MBE.(ASA)