We The Fest 2018 Mudahkan Akses untuk Penonton Berkursi Roda

Jakarta: Tahun ini, We The Fest 2018 akan menggalakkan beberapa kampanye khusus, salah satunya Sama Bisa Bisa Sama. Promotor Ismaya Live bekerja sama dengan British Council untuk memberikan kesempatan bagi penonton yang ingin menikmati festival menggunakan kursi roda.



"Kampanye Sama Bisa Bisa Sama bekerjasama dengan British Council untuk membuat We The Fest menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Ini sudah jadi programnya British Council. Kembali kepada pemikiran ini untuk semua. Oleh karena itu kami menyebutnya We The Fest. Semua orang harus bisa menikmati festival ini dan tahun ini kita kerjasama sama British Council untuk membuat area bagi yang mau datang pakai wheel chair, (kursi roda)," kata Sarah Deshita selaku Asisstant Brand Manager Ismaya Live dalam jumpa media di Blowfish, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

"Di stage satu dan dua nanti akan ada area masuk khusus untuk yang pakai wheel chair," lanjut Sarah.Nantinya We The West akan dihelat dalam tiga panggung utama dengan area baru khusus. Tema We The Fest tahun ini mengusung Beyond The Music di mana akan ada banyak booth serta acara lain yang ikut menghadirkan beberapa talenta baru.Selain itu, akan ada kampanye We The Change bernama Bottle2Fashion bekerjasama dengan H&M dan Danone. Program ini merupakan bagian dari partisipasi menjaga lingkungan melalui program daur ulang plastik menjadi pakaian.We The Fest 2018 digelar selama tiga hari mulai 20-22 Juli 2018 bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta.(ELG)