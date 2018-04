Album The Connect: Dejavu Milik Monsta X Laku Keras di Amerika

Jakarta: Karya musik boyband Monsta X tampaknya berhasil menarik minat pecinta musik k-pop di Amerika. Album EP The Connect: Dejavu yang baru dirilis 25 Maret 2018 kemarin terjual 2.000 keping album berdasarkan laporan terakhir dari Neilsen Music di tanggal 29 Maret. Capaian ini sekaligus menjadikan album mereka sebagai yang terlaris di Amerika selama sepekan sejak dirilis.



Pada tangga lagu Billboard kategori World Albums di laporan terakhir, 7 April 2018, Monsta X langsung menduduki posisi kedua dengan album terbarunya The Connect: Dejavu. Capaian mereka nyaris menggeser BTS yang sejak pekan lalu hingga kini berada di posisi puncak lewat seri album X Yourself, Love Yourself: Her.

Dalam kategori Heatseekers Albums, Monsta X berhasil masuk daftar 10 besar dan menduduki posisi delapan.Sejak menelurkan album debut pada 2015, musik Monsta X sudah berkembang di lingkaran musik Amerika. Belum genap tiga bulan terbentuk, formasi tujuh personel di bawah manajemen Starship Entertainment itu naik pentas di panggung KCON Los Angeles 2015, dilansir dari Billboard.Pada Juli tahun lalu, Monsta X menggelar enam panggung konser di wilayah Amerika sebagai bagian dari tur konser musik dunia.Sementara itu, singel andalan Jealousy dalam album The Connect: Dejavu juga menuai prestasi dengan menduduki posisi keempat sebagai lagu terlaris dengan penjualan melalui digital versi Billboard kategori World Digital Song Sales dengan jumlah 1.000 unduhan.Lagi-lagi prestasi ini menjadi kebanggaan besar bagi Shownu dan kawan-kawan setelah sebelumnya singel Shine Forever laris dengan 2.000 unduhan dan singel Beautiful yang juga nyaris diunduh hingga 2.000 unduhan.Album The Connect: Dejavu memuat lima nomor lagu yakni Jealousy, Destroyer, Lost in the Dream, If Only, dan Special.(ELG)