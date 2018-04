Kanye West Jelaskan Alasan Dukung Donald Trump lewat Lagu Baru

Jakarta: Kanye West merilis lagu baru berjudul Ye vs. the People. Lewat lagu ini, Kanye menjawab kritikan orang-orang terhadap sikap politiknya yang mendukung Presiden Donald Trump.



Di lagu Ye vs. the People, Kanye menggandeng T.I sebagai teman kolaborasi. Di lagu ini, Kanye dan T.I sahut menyahut. T.I seolah mewakili pendapat dan pertanyaan "orang-orang", kemudian Kanye memberikan pendapat dan jawabannya.

"I know Obama was heaven-sent, but ever since Trump won, it proved that I could be President," bunyi lirik yang dinyanyikan Kanye."Yeah you can, at what cost though? Don't that go against the teachings that Ye taught for?," T.I bertanya."Yo, Tip, I hear your side and everybody talk, though. But ain't goin' against the grain everything I fought for?," kata Kanye sembari nge-rap.Lewat lagu ini, Kanye hendak memberikan alasannya kenapa dia selalu membela Donald Trump saat orang-orang banyak mengecamnya. Dia juga menjelaskan mengapa mengenakan topi MAGA (Make America Great Again) yang merupakan slogan kampanye Donald Trump."Bruh, aku tidak akan pernah berhenti bertarung untuk orang-orang. Sebenarnya mengenakan topi itu untuk menunjukkan bahwa setiap orang adalah sama," jelas Kanye lewat bait lagunya.Sejak sebelum Donald Trump terpilih sebagai Presiden, Kanye memang sudah menyatakan dukungannya kepada pria yang juga dikenal sebagai pengusaha itu. Setelah terpilih pun, Donald Trump tetap tidak bisa meraih simpati pada selebritas Hollywood. Dukungan Kanye ini tentu sebagai sesuatu yang berharga bagi Trump saat mayoritas pesohor Hollywood tidak mendukungnya.Kanye selama ini sudah beberapa kali memuja Donald Trump. Sikap ini terkadang menimbulkan keriuhan di kalangan penggemar dan teman dekat Kanye sendiri. Salah satunya John Legend yang mengkritik sikap Kanye melalui pesan pribadi. Kanye kemudian mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan John Legend. Tapi dia kemudian mengunggah foto saat bersama John."Aku mencuitkan pesan John untuk menunjukkan kalau ada orang di sekitarku yang tidak setuju denganku dan menyuarakan pendapat mereka. Aku menghormati pendapat semua orang tapi aku tetap pada pendirianku," kicau Kanye.Sementara itu, di waktu bersamaan dengan perilisan Ye vs. the People, Kanye juga baru mengeluarkan singel lain berjudul Lift Yourself pada 27 April 2018. Meskipun lagu tersebut tidak dirilis secara resmi, stasiun radio memainkannya secara terus-menerus.(ELG)