Triawan Munaf Berharap Festival Musik Dioptimalkan di Era Streaming

Jakarta: Synchronize Fest telah digelar tiga tahun berturut-turut sejak 2016 di arena Gambir Expo Kemayoran. Untuk gelaran berikutnya, ada kemungkinan besar festival musik ini dipindah ke tempat lain yang lebih luas.



Rencana ini diungkap Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) Triawan Munaf saat ditemui wartawan di arena Synchronize Fest 2018 pada Minggu sore, 7 Oktober. BEKraf adalah institusi pemerintah yang menyokong festival ini sejak edisi pertama.

Menurut Triawan, Synchronize Fest butuh tempat yang lebih besar dari Gambir Expo Kemayoran supaya bisa menampung lonjakan jumlah penonton pada sesi pertunjukan tertentu."Tambah bagus," kata Triawan berkomentar soal Synchronize Fest 2018."Cuma, mungkin perlu diperbesar lagi tempatnya karena kalau sedang membludak, itu penuh banget. Katanya, rencana akan dipindah ke tempat yang lebih besar lagi supaya Synchronize Fest lebih maju lagi," lanjut Triawan.Mengenai pemajuan festival musik, Triawan sepakat bahwa jumlah festival musik perlu diperbanyak. Menurutnya, festival dan panggung pertunjukan adalah wujud monetisasi karya musik yang perlu dioptimalkan di era digital streaming."Kalau enggak di panggung, ya di mana lagi karena sekarang penjualan fisik sudah kecil sekali. Harus ada panggung, harus kita perbanyak penampilan para musisi," tutur Triawan.Triawan menyempatkan diri datang ke Synchronize Fest hari ketiga untuk menyimak pertunjukan Candra Darusman dan Dewa 19. Triawan menyebut Candra sebagai sahabat dan musisi pejuang hak intelektual."Dia seorang legenda yang masih produktif dan tampil, tapi bagi saya pribadi dan BEKraf, dia adalah pejuang hak intelektual. Dia bekerja di World Intellectual Property Organization (WIPO) di Swiss, yang sekarang pindah ke Singapura. Jadi, saya merasa penting untuk bisa melihat penampilan sahabat saya," tuturnya.Synchronize Fest 2018 berakhir pada hari ini. Sebanyak 43 grup tampil di enam panggung mulai pukul 14.30 hingga 01.00 WIB dini hari. Sejumlah penampil utama yaitu Jamrud, The Adams, Padi Reborn, Superman is Dead, dan Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Once Mekel.(DEV)