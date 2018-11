Prambors FM Bagikan Ratusan Tiket Gratis Charlie Puth

Jakarta: Prambors FM tak henti memberikan kejutan kepada pendengar setianya. Usai Kuis Konser Bintang Jatuh sepanjang Oktober 2018, kini Prambors kembali hadir memanjakan Kawula Muda (sebutan pendengar Prambors) melalui kuis #MendadakCharliePuth.



Brand Manager Prambors Christo Putra menjelaskan, #MendadakCharliePuth merupakan program kuis bagi-bagi tiket konser Charlie Puth secara gratis. Jumlahnya mencapai ratusan.

“Prambors tak berhenti membagikan tiket konser musik kepada Kawula Muda sekaligus memperkuat positioning Prambors sebagai music station,” kata Christo Putra dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 November 2018.Kuis #MendadakCharliePuth dilakukan setiap hari, 1-16 November 2018, secara on Air. Pengumuman pemenang akan disiarkan langsung pada all day part Prambors.Mekanisme kuis ini sangat mudah. Berikut tata cara kuisnya, yaitu:1. Kawula Muda hanya mendaftarkan diri di website Prambors (). Setelah itu peserta cukup menunggu telepon dari Prambors.2. Saat ditelpon, peserta tidak boleh menjawab "halo" atau yang lainnya. Namun harus menjawab dengan "Prambors Puth Puth Charlie Puth mau dong tiket konsernya."Bagi yang tertarik, tunggu apalagi? Stay tune terus di Prambors. Untuk info lengkapnya bisa dicek langsung diatau follow Instagram @prambors, Twitter @prambors, likes Facebook Fanpage Prambors dan official account LINE@ di @prambors.(ROS)