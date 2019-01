Tak Ada Kesempurnaan Cinta di Album Perdana Rizky Febian

Jakarta: Solois Rizky Febian Adriansyah Sutisna merilis album penuh perdana bertajuk Jejak. Album ini berisi sembilan nomor lagu, dengan singel Menari sebagai perkenalan album.



Ikky, sapaan akrabnya, mempersiapkan album Jejak sejak November tahun lalu. Album ini terinspirasi dari pengalaman pribadi. Dia bahkan sempat mencari inspirasi untuk konten lagu dengan bermalam di Bandung usai manggung.

Dalam sembilan nomor lagu, Ikky tidak memasukkan lagu-lagu hits terdahulu seperti Kesempurnaan Cinta, Cukup Tahu, dan Penantian Berharga. Strategi ini sengaja dilakukan sebagai formula baru baginya."Saya pingin di album perdana ini enggak ada lagu-lagu sebelumnya. Karena saya pingin membantah formula-formula sebelumnya," kata Ikky dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 18 Januari 2019.Menurut putra komedian Sule ini, musisi pada umumnya merilis album dengan menyisipkan lagu hits untuk mendongkrak lagu baru dalam album. Namun, dia memutuskan tidak melakukan 'tradisi' itu. Keputusannya tersebut sekaligus ingin mengetahui sejauh mana orang mengenal karya Ikky selain lagu yang pernah dirilis sebelumnya."Apakah sembilan lagu ini bisa diterima masyarakat tanpa melihat lagu Kesempurnaan Cinta," katanya.Album berisi sembilan nomor lagu dengan estimasi 85 persen ditulis sendiri oleh Rizky. Sembilan lagu itu berjudul I'm Not Ready for Another Love, Nona, Reuni, Ragu, Pergi Menjauh, Hanya Engkau, Keseriusan, Menari, dan Bahasa Cinta.Empat di antaranya dikerjakan bersama Lale, Ilman, Nino. Dua diciptakan Lale, Ilman, Nino untuk membentuk Ikky keluar dari zona nyaman. Dua sisanya diciptakan Ikky bersama Lale, Ilman, Nino tentang Ikky menjadi diri sendiri.Album Jejak dirilis perdana dalam bentuk box set dengan harga Rp400 ribu. Album Jejak juga dirilis dalam bentuk CD dan dirilis melakui label Jagonya Musik & Sport.(ELG)