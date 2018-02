Cara Unik Widi Mulia Merayakan Satu Dekade Pernikahan

Jakarta: Berbeda dari perayaan umum yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pasangan, penyanyi Widi Mulia Sunarya mengeluarkan singel Wahai Kau Tuan untuk sang suami, Dwi Sasono sebagai kado di hari jadi pernikahan mereka yang ke-10 tahun.



Wahai Kau Tuan menjadi persembahan spesial dari anggota grup vokal Be3 itu yang dipersiapkan diam-diam dan sebagai kejutan kepada sang suami. Pengerjaan lirik lagu Wahai Kau Tuan melibatkan trio songwriter Lale-Ilman-Nino. Mulanya, Widi membuka percakapan melalui WhatsApp dengan Nino yang kerap berbincang dan bertemu dengannya.

"Aku ke Nino dulu, nih. Karena aku sering chat, ketemu sama Nino dan waktu itu aku membukanya melalui sebuah percakapan WhatsApp. 'Dia cuman (tanya) buat siapa, Mbak?' Pokoknya laki gue, kami mau ulang tahun ke-10 pernikahan," cerita Widi saat menyambangi kantor Media Group di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Kamis, 8 Februari 2018.Widi menceritakan, lagu ini ingin dibuat tampak seksi menyangkut keterikatan emosional pasangan suami dan istri. Widi pun meminta agar lirik Wahai Kau Tuan dibuat menggambarkan hubungan Widi dan Dwi.Tak menunggu lama dan hanya berselang 3-4 hari, lirik Wahai Kau Tuan sampai di tangan Widi. Menariknya, reff lirik lagu tersebut dikemas dengan bait model acrostic poem, di mana huruf pertama setiap baris dapat dibaca menjadi sebuah pesan.



Asmara membara

Debar deru di dada

Semenjak berjumpa

Hanya kau segalanya





Wahai kau tuan

Kau widuri permata di dalam jiwa

Reff:





(D) enganmu bahagia

(W) aktu berlalu cepat dan tak kurasa

(I) ndahnya bercinta

(S) erasa di nirwana

(A) ngan tuk bersama

(S) elalu dan selamanya

(O) ooo...

(N) ikmati alunan

(O) mbak kehidupan

Mereka kerap berdiskusi terkati pengerjaan lirik terutama saat pemilihan diksi. Seperti kata alunan yang semula adalah arungan. "Ada arungan, terlampau keras ya, No? Alunan aja gimana?" kata Widi.



Satu kendala lain yang dirasakan oleh Widi saat membawakan lagu ini adalah soal power dalam membawakan lagu. Dari yang biasanya bernyanyi di panggung festival dengan tampilan all out, kini Widi harus sedikit meredam agar tidak terdengar terlalu powerful.



"Pas rekaman aku agak susah nyanyinya karena kebiasaan nyanyi di festival, all out dan powerful, di lagu ini enggak bisa. Pendekatannya benar-benar kayak lo lagi serenading seseorang yang lo sayang," jelas Widi.



Lagu Wahai Kau Tuan kemudian diluncurkan berupa video lirik melalui saluran YouTube pada 7 Desember 2017. Hingga saat ini video lirik Wahai Kau Tuan sudah diputar lebih dari 300 ribu kali.











Tak hanya mempersembahkan sebuah lagu manis nan romantis, bermodalkan speaker dan kamera seadanya Widi juga diam-diam merekam rekasi Sang Tuan (Dwi Sasono) saat pertama kali diberi hadiah lagu pada 4 November 2018 pagi, sebelum rilis secara publik.









"Ini kamu banget, dan lagunya kita banget," ucap Dwi Sasono.



Sebulan kemudian, Happy Salma sebagai salah satu pendengar pertama pun ikut memberikan kado spesial untuk pasangan yang dikenal klasik dengan gaya vintage ini, berupa video musik, yang dibantu pasangan suami-istri sutradara Salman Aristo dan penulis skenario Gina S. Noer.









Dikatakan Widi, Dwi Sasono hingga saat ini masih bingung untuk menentukan kado spesial setelah mendengar lagu Wahai Kau Tuan. "Mungkin di film Wiro Sableng ya," canda Widi.



Rilisan singel Wahai Kau Tuan diproduksi secara independen oleh Widi bersama Lale-Ilman-Nino tanpa naungan label rekaman apapun.



Sejak dirilis, lagu Wahai Kau Tuan masuk dalam 20 Lagu Terbaik versi Rolling Stone Indonesia 2017, yang dipublikasikan pada Desember 2017.



"Rilisnya end of Desember ya, lagu yang last minute. Secara 25 tahun belum dibilang bisa punya lagu sendiri, jadi gue menikmati sekali apresiasi kecil-kecil. Apalagi pengakuan dari sebuah majalah yang memang fokus di musik," terang Widi.



Terkait perilisan lagu Wahai Kau Tuan yang mendapat respons positif dari pendengar, Widi belum merencanakan untuk merilis proyek album solo perdana. Namun, ada keinginan untuk bisa tetap berkarya lewat berkesenian seperti bermain film dan kembali merilis lagu.







(ASA)