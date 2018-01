Musisi Terkenal yang Tak Pernah Meraih Grammy (Bagian 1)

Jakarta: Masuk dalam nominasi penghargaan tahunan bergengsi seperti Grammy Awards menjadi satu pencapaian prestasi bagi seorang musisi. Namun, pencapaian itu terasa kurang lengkap jika tidak berhasil membawa pulang piala.



Pada gelaran Grammy Awards ke-60 tahun ini, Jay-Z didapuk sebagai artis yang masuk nominasi terbanyak. Namun, tak ada satu piala yang berhasil dibawa pulang oleh suami Beyonce tersebut.

Jay-Z bukan orang pertama yang dibicarakan karena gagal membawa pulang piala Grammy, meski terhitung paling banyak masuk nominasi. Brian McKnight, Katy Perry dan Nicki Minaj juga pernah pulang dengan tangan kosong meski masuk dalam beberapa nominasi.Snoop Dogg merupakan salah satu musisi yang meraih nominasi terbanyak tapi tidak pernah membawa pulang Grammy. Meski begitu, rapper berusia 46 tahun tersebut tak peduli. Ia bahkan mempertanyakan tingkat akurasi penilaian dalam kontestasi penganugerahan tahunan bergengsi tersebut."Kembali masuk dalam nominasi Grammy untuk yang ke-17 kalinya dan tidak pernah memenangkannya. Saya merasakan apa yang dia (seseorang) katakan sejauh ini sebagai pertunjukan luar biasa yang tidak pernah diakui," kata Snopp Dogg seperti diberitakan laman Rolling Stones pada Februari 2016."Namun, siapa peduli? (Tidak peduli) Grammy, (tidak peduli) Oscar. (Tidak peduli) dengan semua pertunjukan penghargaan sejenis perbudakan itu."Setelah Snoop Dogg, nama Brian McKnight dicatut dalam beberapa nominasi Grammy tanpa membawa pulang satu piala. Tercatat, Brian McKnight pernah masuk nominasi sebanyak 16 kali.Padahal, jika musikus yang juga berperan sebagai arranger dan produser musik itu menelurkan beberapa album pop yang terkenal di kalangan pecinta musik seperti Back at One dan Anytime.Joe Satriani disebut sebagai gitaris kelas kakap yang berhasil secara teknis. Namun, penghargaan bergengsi itu seolah hanya memberikan Satriani ruang pinggir di lingkaran daftar pemenang Grammy. Total Satriani pernah masuk 15 kali nominasi.Pihak Recording Academy dengan konsisten membawa nama Satriani dalam kategori rock dan pop, seperti saat tahun 1989 melalui karyanya, Alien LP dan singel Always With Me, Always With You. Dua puluh tahun kemudian namanya sempat diperhitungkan saat menelurkan karya versi live, tapi tetap tidak perubahan.Pada Grammy Awards 2016 album Vulnicura milik Björk masuk dalam kategori Best Alternative Music Album. Capaian ini belum berhasil membuat Bjork pulang membawa piala, dan dikalahkan oleh Alabama Shakes lewat album Sound & Color.Ia juga gagal dalam kategori yang sama selama empat kali lewat album Vespertine, Medulla, Volta dan Biophilia. Bjork tercatat 14 kali masuk daftar nominasi.Kendati gagal meraih piala Grammy, kepiawaian Bjork bermusik diganjar beberapa penghargaan bergengsi lain seperti BRIT Awards, MTV Video Music Awards, 21 Icelandic Music Awards, sebuah penghargaan dari Royal Swedish Academy of Music, dua dari Webby Awards dan Best Actress dalam Cannes Film Festival di tahun 2002.Sulit membayangkan bagaimana seorang Katy Perry dalam catatan sejarahnya gagal membawa piala Grammy. Lagu Teenage Dream yang sempat hits dan populer bahkan tak berhasil membuatnya menjadi pemenang.Katy Perry dikalahkan oleh Adele dalam tiga kali kesempatan kategori Best Pop Vocal Album pada 2009, 2012, dan 2013. Tahun lalu ketika album Adele tidak tercatut dalam daftar nominasi, piala diraih oleh Sam Smith.Sebagai informasi, Katy sempat masuk dalam 13 daftar nominasi.Nas yang terhitung masuk dalam 11 nominasi termasuk Best Rap Abum belum berhasil membawa pulang piala Grammy, meski albumnya sempat melejit dan memiliki ruang di hati para pecinta musik tahun 1994. Tercatat Nas masuk dalam tiga nominasi untuk Best Rap Album.Di akhir tahun 90-an, Busta Rhymes masuk sebagai nominasi kategori Best Rap Solo Performance selama empat tahun berturut-turut. Sayangnya, pada dua kali kesempatan piala tersebut diterima oleh Will Smith.Busta tercatat pernah masuk dalam 11 nominasi Grammy.Rapper Nicki Minaj pernah masuk dalam 10 nominasi dalam Grammy Awards. Di tahun 2012, Nicki gagal membawa piala Best New Artist yang saat itu dimenangkan oleh musisi indie asal Inggris Bon Iver.Tahun 2016, mantan kekasih Meek Mill tersebut kembali gagal membawa piala Grammy yang memasukkan namanya dalam tiga nominasi, yakni Best Rap/Sung Collaboration (Only feat Chris Brown, Lil Wayne dan Drake), Best Rap Performance (Truffle Butter), dan Best Rap Album (The Pinkprint).Tupac Shakur muncul di Grammy Awards 1996 memperkenalkan lagu Kiss. Ia masuk dalam dua nominasi pada malam itu, yakni Best Rap Solo Performance (Dear Mama) dan Best Rap Album (Me Against the World). Performanya dalam acara penganugerahan pada insan musik tersebut tampak total lewat sebuah pidato."Anda tahu Grammy adalah orang-orang yang berpakaian rapih. Semua orang terlihat lelah. Bukan kejutan. Kami lelah dengan semuanya. Kami membutuhkan sesuatu yang baru."Sayangnya Shakur gagal membawa pulang piala Grammy meski tujuh kali pernah masuk nominasi.Gramy Awards sempat meniadakan penghargaan untuk Best Rap Album hingga tahun 1996. Public Enemy tak mendapatkan piala untuk album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back yang dirilis pada 1988.Pada Grammy Awards 1996, Public Enemy gagal membawa pulang piala yang saat itu diraih oleh George Michael lewat album Faith. Public Enemy tercatat lima kali masuk nominasi.Depeche Mode telah menjual album dalam jumlah besar dan sering bermain di beberapa arena. Namun, ia belum berhasil bergabung dengan rekannya U2 yang memenangkan piala Grammy. Padahal mereka tercatat sempat masuk dalam nominasi Grammy sebanyak lima kali sejak 2001.Tiga dari empat nominasi rapper Biggie adalah anumerta, termasuk Life After Death, di mana piala kategori Best Rap Album di tahun 1998 saat itu dimenangkan Puff Daddy lewat No Way Out. Ironisnya, lagu hit di No Way Out merupakan lagu tribute untuk kematian Biggie yang berjudul I'll Be Missing You.(ELG)