Jazz Muda Indonesia, Grup Bentukan Indro Hardjodikoro Rilis Album Meet Some Friends

Jakarta: Grup musik Jazz Muda Indonesia yang digagas pemain bass Indro Hardjodikoro merilis album baru bertajuk Meet Some Friends. Album ini didistribusi oleh Demajors Independent Music Industry (DIMI) bertepatan dengan perhelatan Java Jazz Festival pada 2 Maret 2018 lalu.



Dalam grup yang mengusung warna musik jazz ini, Indro menggandeng sejumlah musisi muda yang telah berkecimpung di dunia musik sejak belia. Seperti drummer muda berusia 13 tahun bernama Krishna Kanhaiya Dasa.



Drummer asal Bali ini mulai menabuh drum sejak usia 3 tahun dan memulai pengalaman pertamanya bersama gitaris yang juga berasal dari Bali, I Wayan Balawan bersama band miliknya, Batuan Ethnic. Grup Batuan Ethnic telah mengadakan pertunjukan di Australia dan Malaysia. Saat ini, Kanhaiya telah di-endorse oleh Kyre Drum.





Yongky (Foto: dok, demajor)



Bagian Piano diisi oleh Yongky Natanael, lulusan Universitas Pelita Harapan yang menekuni alat musik piano sejak usia 4 tahun. Pada tahun 2009, bersama dengan Young Boys, ikut kompetisi Indonesia’s Got Talents dan berlanjut ke Asia’s Got Talents. Sebagai session player, Yongki juga pernah mengiringi berbagai acara bersama Cendy Luntungan, JOC, Barry Likumahuwa, Wedding Orchestra dan masih banyak lagi.



Album Meet Some Friends terdiri dari 8 lagu di antaranya Titik Awal, Jejakmu, Meet Some Friends, Patricia, Straight E Head, Peanut Butter, God Grace to Senggigi dan Matursuwun Gusti. Dua dari delapan lagu ini diciptakan oleh Yongky, yaitu God Grace to Senggigi dan Patricia. Sementara lagu lainnya diciptakan oleh Indro Hardjodikoro.





Indro Hardjodikoro (Foto: dok. demajors)



Lagu Titik Awal sendiri merupakan milik Indro yang terdapat di album solo pertamanya, Feels Free. Album Meet Some Friends menjadi album Indro yang ketujuh, termasuk album proyek solo dan album bersama band The Fingers yang telah dirilis lebih dulu.



Nama Jazz Muda Indonesia terbentuk saat Indro tampil di Malaysia dalam acara World Youth Jazz Festival 2017. Ia ingin memperkenalkan pemain-pemain Jazz muda asal Indonesia saat itu. Setelah WYJF, Jazz Muda Indonesia kembali tampil di Senggigi Jazz dan World Music Festival di Lombok, sampai akhirnya album ini dirilis.



Selanjutnya, Jazz Muda Indonesia akan tampil di Batam Jazz and Fashion Festival (Bajafash), WYJF 2018, Soul Ramadhan Jazz di Tangerang, Jazz Traffic Festival di Surabaya, serta workshop dan penampilan di Metro Lampung.







(ELG)