Sepuluh Skandal Plagiarisme Lagu (Bagian 2)

Jakarta: Kreativitas tak pernah ada yang benar-benar baru, termasuk musik. Hal pertama yang ingin diketahui dari sebuah grup atau solois baru di panggung hiburan tentunya sesuatu yang segar. Namun, tak sedikit musisi kemudian tersandung masalah plagiarisme.



Entah secara kebetulan, sadar tak sadar atau benar-benar terinspirasi hingga melewati batas toleransi, beberapa musikus ini sempat terlibat skandal penjiplakan karya sesama musisi.Kasus penjiplakan hak cipta terbaru datang dari penyanyi Lana Del Rey. Singel Get Free dalam album terbarunya Lust for Life dituduh menjiplak lagu Creep milik Radiohead rilisan tahun 1993.Kendati demikian, pihak Radiohead sempat membantah telah menuntut penyanyi bernama lengkap Elizabeth Woolridge Grant tersebut. Kedua belah pihak masih dalam tahap diskusi dan membenarkan singel Get Free menggunakan elemen musikal yang ditemukan pada verses Creep milik Radiohead.Sebelum melakukan tuntutan terhadap Lana Del Rey, Radiohead lebih dulu dituntut oleh Albert Hammond. Singel Creep milik Radiohead dituduh menjiplak lagu The Air That I Breathe ciptaan Albert Hammond dan Mike Hazlewood yang dinyanyikan grup band The Hollies.Albert Hammond dan Mike Hazlewood kini tercatat sebagai co-writers untuk lagu tersebut dan berbagi royalti dengan Radiohead.Hits Uptown Funk hasil kolaborasi Bruno Mars dan Mark Ronson mendapat banyak tuduhan pencurian hak cipta dari beberapa musisi. Pertama, The Gap Band menuduh singel Uptown Funk menjiplak lagu mereka berjudul Oops! Upside Your Head. Kedua penyanyi tersebut akhirya menambahkan nama penulis lagu tersebut ke dalam daftar kredit singel Uptown Funk.Singel tersebut juga dituduh telah menjiplak singel Funk You Up milik The Sequence. Musisi lain, Collage juga mengaku hak ciptanya dalam singe; Young Girls rilisan 1980-an dilanggar oleh singel duo penyanyi tersebut lewat singel Uptown Funk.Setelah ramai Lana Del Rey, nama Ed Sheeran muncul sebagai pelaku penjiplakan hak cipta lagu. Pada awal Januari kemarin, singel Ed Sheeran bertajuk The Rest of Your Life rilisan 2017 yang dibawakan Tim McGraw dan Faith Hill menjiplak lagu When I Found You yang ditulis Sean Carey dan Beau Golden asal Australia, rilisan tahun 2015 yang dibawakan Jasmine Rae. Singel The Rest of Your Life digarap Ed Sheeran bersama penulis lagu lain, di antaranya Steve Mac, Johnny McDaid, dan Amy Wadge.Untuk menggiring kasus ini, Carey dan Golden menunjuk pengacara Richard Busch untuk menangani perkara tuntutan hak cipta. Dalam catatan historinya, Busch pernah memenangkan tuntutan Marvin Gaye melawan Robin Thicke.Sebelumnya, lagu Photograph milik Ed Sheeran rilisan 2014 lalu diklaim telah menjiplak singel Amazing karya musisi Martin Harrington dan Thomas Leonard, yang sebelumnya telah dirilis Matt Cardle delapan tahun lalu.Penyanyi berambut pirang itu kemudian harus membayar tuntutan sebesar USD20 juta atas kasus penjiplakan singel Amazing.Duo penyanyi ini berhasil digugat oleh Marvin Gaye atas kasus hak cipta lagu. Singel Robin Thicke dan Pharrell Williams bertajuk Blurred Lines resmi dinyatakan menjiplak lagu Marvin Gaye berjudul Got to Give It Up yang dirilis pada 1977.Mereka pun diganjar membayar uang sebesar USD7,4 juta.(DEV)