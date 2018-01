Mantan Drummer Judas Priest Meninggal Dunia

Lugo: Mantan penabuh drum grup band musik cadas Judas Priest, Dave Holland tutup usia. Ia meninggal di usia 69 tahun.



Penyebab kematiannya belum diketahui pasti, namun jenazah Holland kini kabarnya telah dikremasi.



Kabar kematian Holland pertama kali diberitakan oleh koran Spanyol El Progreso pada Senin, 22 Januari 2018 waktu setempat. Holland dikabarkan tinggal menyendiri di sebuah area pegunungan A Fonsagrada, Lugo, Spanyol. Keberadaan Holland rupanya tak begitu diketahui oleh para tetangganya. Namun, mereka yang sempat bercakap-cakap dengan Holland mengatakan ia adalah pribadi yang baik dan sopan.



Sebelum bergabung dengan Judas Priest di tahun 1979, Holland lebih dulu bermusik dalam grup Trapeze bersama Glenn Hughes yang lantas bergabung dengan Deep Purple.



Bersama Judas Priest, Holland tercatat dalam diskografinya telah bermain untuk beberapa singel di antaranya British Steel, Point of Entry, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith dan Turbo. Holland ikut berkontribusi dalam singel Ram It Down yang dirilis pada 1988, meski saat itu Judas Priest sangat bergantung pada perkusi elektronik dalam rekaman.



Holland tidak lagi bersama Judas Priest sejak 1989.



Tahun 2004, Holland dinyatakan bersalah atas tuduhan melakukan percobaan pemerkosaan dan penyerangan terhadap pemuda disabilitas berusia 17 tahun. Pemuda itu dikabarkan murid kursus drum Holland. Atas tuduhan tersebut, Holland dihukum delapan tahun penjara dan dibebaskan pada 2012.

(ASA)