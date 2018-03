Afgan Rayakan Sepuluh Tahun Berkarya dengan Album Baru

Jakarta: Penyanyi solo Afgan punya cara tersendiri dalam merayakan sepuluh tahun berkarya di dunia musik, dengan merilis album bertajuk Dekade.

“Ini adalah album yang dapat meringkas perjalanan karier saya selama sepuluh tahun terakhir. Di album ini terdapat tujuh lagu lama, tiga lagu remake dan empat lagu baru. Adapun tiga lagu remake yang saya pilih yaitu Sadis, Bukan Cinta Biasa dan Bawalah Cintaku. Lewat tiga lagu inilah nama saya dikenal publik. Di album ini tiga lagu itu diaransemen ulang dengan sound yang lebih kekinian. Sedangkan di empat lagu baru ini saya ingin menunjukkan kalau musik pop yang saya usung saat ini juga dipengaruhi dengan beat-beat R&B 90-an yang memang saya suka sejak lama,” kata Afgan dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Rabu, 28 Februari 2018.



Afgan memulai karier di industri musik sejak 2008. Hal itu ditandai dengan perilisan album debut Afgan yang berjudul Confession No. 1.

Dalam waktu terbilang singkat, Afgan menapaki tangga popularitas hingga menjadi salah satu penyanyi solo pria terpopuler di Indonesia.“Saya berharap mereka (para penggemar) bisa melihat perkembangan dan pendewasaan saya dalam bermusik selama 10 tahun ini tidaklah mudah, karena saya di masa itu punya low self esteem, tidak punya teman dan sangat pemalu. Setelah 10 tahun, banyak hal yang telah berkembang dari kepribadian maupun pemikiran saya. Tapi bukan berarti saya sudah menjadi diri saya yang sempurna, saya merasa masih punya banyak ruang untuk memperbaiki. The best is yet to come,” lanjut AfganPada 2016, Afgan merilis album keempat bertajuk Sides. Album ini digarap dalam konsep yang matang dengan melibatkan beberapa kolaborasi, antara lain dengan Raisa, Yura Yunita dan SonaOne. Afgan juga melibatkan Mark Hill di kursi produser. Mark Hill merupakan produser internasional yang pernah membesut album Craig David.Album Dekade didistribusikan melalui gerai-gerai KFC.(ASA)