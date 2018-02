Want You Back, Singel Terbaru 5 Seconds of Summer

Jakarta: Grup musik pop 5 Seconds of Summer (5SOS) baru saja merilis singel baru berjudul Want You Back pada Kamis, 22 Februari 2018.



Singel ini merupakan tindak lanjut dari singel mereka sebelumnya, Girls Talk Boys yang menjadi soundtrack film Ghostbusters (2016). Want You Back juga akan menjadi singel pertama yang memperkenalkan album ketiga 5SOS, tindak lanjut dari album Sounds Good Feels (2015).

Lirik lagu Want You Back dari grup pop ini masih seputar percintaan remaja. Tentang mengingat mantan kekasih dan kejadian yang tak seharusnya terjadi. Pada ujungnya, cerita sang kekasih yang ingin kembali bersama.Dalam sebuah wawancara bersama Beats 1, Ashton Irwin "5SOS" menceritakan arti singel tersebut."Want You Back berbicara tentang siapa kami, kami yang sekarang dan yang akan datang. Oleh sebab itu aku menyukainya dan alasan mengapa kami memilihnya," kata Irwin seperti dilansir dari laman MTV.Sebelum Want You Back dirilis, Ashton, Luke, Michael dan Calum membagikan beberapa teaser samar-samar terkait warna baru dalam musik mereka.Dalam waktu dekat, 5SOS akan menggelar tur musik 5SOS3 Tour yang dimulai pada bulan Maret. Negara-negara yang dikunjungi masih sekitar Eropa, Amerika Utara, Australia, Meksiko dan Brasil.(ELG)