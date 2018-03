Fifth Harmony Berencana Hiatus setelah Tur Musik

Jakarta: Grup vokal Fifth Harmony memutuskan untuk hiatus setelah gelaran tur konser musik PSA Tour yang tengah mereka jalani.



Kabar ini diketahui melalui pernyataan yang dibagikan di akun media sosial Fifth Harmony yang menyatakan mereka akan hiatus sejenak setelah gelaran tur konser.

"Bercermin dari enam tahun silam sejak kami memulainya di X Factor, kami menyadari seberapa jauh perjalanan kami dan kami sangat mengapresiasi semuanya," bunyi pernyataan yang dibagikan melalui akun Twitter, dikutip NME."Kami memiliki satu perjalanan tak terupakan saat bersama dan tak tahu harus mulai dari mana mengucapkan terima kasih kami kepada kalian karena telah ikut bersama kami dalam perjalanan ini. Setelah enam tahun yang berat, tanpa henti, kami menyadari untuk tetap (tampil) autentik begitu juga dengan kalian, kami perlu mengambil waktu sejenak untuk hiatus dari Fifth Harmony untuk meraih sebuah usaha," tambah dia.Kabar ini tersiar tepat setelah mereka membatalkan konser di Australia akibat komitmen penjadwalan.Pada 12 Maret lalu empat personel ini baru merampungkan tugasnya menghibur Harmonizer (penggemar fanatik Fifth Harmony) di The Kasablanka Jakarta.Konser PSA Tour dimulai sejak 29 September 2017. Grup yang kini eksis lewat penampilan Ally Brooke, Lauren Jauregui, Normani Kordei dan Dinah Jane Hansen menyambangi 20 lokasi berbeda di antaranya 10 lokasi di Amerika Latin, 7 lokasi di Asia, 1 lokasi di Timur Tengah, 1 lokasi di Amerika Utara dan 1 lokasi di Eropa.(DEV)