Hari Ini, David Foster Konser di Yogyakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Musisi legendaris David Foster kembali menyambangi Indonesia untuk menggelar konser. Kali ini, David Foster tampil di Yogyakarta. Konser bertajuk IndiHome Hitman David Foster and Friends Live in Concert itu digelar di Grand Pacific Hall kota Yogyakarta pada Rabu, 6 April 2017.



Konser ini merupakan upaya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam memberikan hiburan kepada masyarakat melalui pertunjukan musisi legendaris yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga melalui layanan IndiHome Triple Play.

"Beberapa artis internasional akan tampil membawakan karya-karya David Foster menghibur masyarakat Indonesia, diantaranya Brian McKnight dan Chaka Khan," ujar Vice President Consumer Marketing Management Telkom Jemy V. Confido dalam keterangan tertulisnya.Dalam konser ini, David Foster juga akan menggandeng musisi-musisi terbaik Indonesia antara lain Marcell, Dira Sugandi dan Putri Ayu."Dengan menjadikan IndiHome sebagai sponsor Konser David Foster, kami berharap kehadiran IndiHome dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok. Para pelanggan IndiHome dapat menikmati tayangan secara lengkap HITMAN David Foster & Friends Concert pada layanan Useetv di channel Usee Prime," lanjut Jemy.Untuk mendukung pelaksanaan Konser David Foster, Telkom juga menyediakan kemudahan akses Internet kepada masyarakat luas melalui penyediaan WiFi.id Corner (WiCo) di area konser. Melalui fasilitas ini, diharapkan masyarakat yang hadir di lokasi konser dapat dengan mudah mendapatkan akses internet. Dengan menggunakan jaringan fiber optik, kehadiran WiCo sangat menarik pelanggan karena WiCo dapat menyediakan akses Internet super cepat hingga 100 Mbps.David Foster adalah produser musik, penulis lagu sekaligus komposer kawakan yang dalam sepanjang karier bermusiknya telah meraih 15 kali penghargaan Grammy Award, 3 kali dinominasikan dalam Oscar, pernah memenangkan Emmy Award dan Canadian Juno Award.Foster banyak memproduseri lbum artis-artis yang namanya melejit di dunia tarik suara seperti Andrea Bocelli, Celine Dion, Mariah Carey, Gloria Estefan, Nsync, Whitney Houston, Cher, Barbra Sterissand, Kenny Rogers, Madonna, Michael Jackson dan masih banyak lagi.Di tahun 70-an, Foster telah berkolaborasi dengan sejumlah ikon musik lainnya seperti John Lennon, Diana Ross, George Harrison, dan Rod Stewart.Di tahun 90-an, Foster adalah orang di balik suksesnya hit Celine Dion, The Power of Love dan Natalie Cole dengan tembang Unforgetable.Salah satu puncak kesuksesannya adalah ketika Foster menggelar konser spektakulernya yang berjudul Hit Man: David Foster and Friends yang juga menampilkan penyayi ternama Celine Dion, Josh Groban, Katherine McPhee, Blake Shelton, Brian McKnight, Kenny G, Peter Cetera, Charice serta penyanyi lain yang albumnya telah ditanganinya. (adv)(ELG)