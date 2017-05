Beyonce Rilis Paket Eksklusif Lemonade Seharga Rp3,9 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: Beyonce mengumumkan akan merilis box set Lemonade seharga USD300 atau sekitar Rp3,9 juta. Box set itu diberi nama How To Make Lemonade, berisi vinyl album Lemonade, juga buku setebal 600 halaman yang berisi ratusan foto-foto eksklusif yang belum pernah dirilis.



Foto-foto itu diambil dalam masa pembuatan album Lemonade.



HOW TO MAKE LEMONADE COLLECTOR'S BOXSET from @Beyonce now available for pre-order on https://t.co/uubOG5L15D pic.twitter.com/IEjhBdEnOd