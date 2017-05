Lagu Frank Ocean Temani Kehidupan Brad Pitt Pascacerai

Metrotvnews.com, Jakarta: Aktor senior Brad Pitt melewati masa-masa pascacerai dari istrinya, Angelina Jolie, dengan banyak mendengarkan musik. Hal itu diungkapkan Pitt dalam wawancara dengan GQ Style.



"Saya banyak mendengarkan (lagu) Frank Ocean. Pemuda ini sangat spesial. Bicara tentang kejujuran. Rasa sakit (yang disampaikan lewat lagu) terdengar jujur. Dia sangat spesial. Saya tidak menemukan yang seperti dia," ujar Pitt.

Di sisi lain, Pitt juga mendengarkan album Here, My Dear dari Marvin Gaye. Album itu dikenal sebagai “album perceraian” Marvin Gaye dari istri pertamanya, Anna Gordy Gaye. Materi dalam album itu didedikasikan Marvin untuk mantan istrinya.Menurut Pitt, mendengarkan Here, My Dear membawanya semakin larut dengan apa yang terjadi pada pernikahannya dengan Jolie.Dengan segala kepedihan yang tengah dirasakan, Pitt justru mendapat pelajaran berharga dari kisah seorang perempuan Afrika yang kehilangan sembilan kerabatnya. Perempuan itu tertawa sekeras-kerasnya dalam kepedihan yang mendalam, dan peristiwa itu mendorong Pitt dalam memahami musik R&B."Saya mendengarkan R&B untuk pertama kalinya. R&B datang dari rasa sakit yang mendalam, tetapi rasa sakit itu dirayakan. Bagi saya, itu seperti memeluk apa yang tersisa. Bagaimana seseorang perempuan Afrika mampu tertawa lepas (dengan kondisi apapun yang dialami), lebih dari yang pernah saya lakukan," ujar Pitt.(DEV)