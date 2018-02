Syuting Video Klip, Drake Bagi-bagi Uang ke Sejumlah Tempat

Miami: Drake dikenal sebagai salah satu musikus yang namanya tengah melambung. Rapper asal Kanada tersebut baru saja mendonasikan hartanya sebesar USD175 ribu atau sekitar Rp2 miliar saat bertandang ke Miami pada Senin, 5 Februari 2018.



Kronologi pembagian donasi ini dibagi di beberapa tempat. Awalnya, Drake mengunjungi Miami untuk pengambilan gambar video musik singel God's Plan yang masih berada di posisi teratas Billboard chart Hot 100 pekan ini.

Pertama, ia mengambil lokasi di lapangan basket Miami Senior High School. Setelah melakukan pengambilan gambar, Drake mendonasikan USD25 ribu untuk sekolah tersebut, seperti diberitakan laman Miami Herald.Drake kemudian meringankan kakinya menuju University of Miami, memberikan aksi kejutan sekaligus menyumbangkan USD50 ribu untuk beasiswa. Kabar ini diberitakan oleh koran The Miami Hurricane.Hari berikutnya, Drake melanjutkan perbuatan amalnya ketika mengunjungi supermarket Miami dan memberikan total USD50 ribu kepada orang-orang yang berbelanja di supermarket tersebut. Kabar ini pun diberitakan laman E! News. Di penghujung hari, Drake berhenti di sebuah shelter, Lotus House Women dan menghadiahkan pemilik shelter sebesar USD50 ribu.Singel God's Plan merupakan salah satu nomor lagu dalam album terbaru Drake bertajuk Scary Hours yang dirilis pada 20 Januari 2018. Akhir Januari lalu singel ini memecahkan rekor di Spotify lantaran tercatat paling banyak diputar dalam sehari.Sebelumnya, singel More Life dari Drake memecahkan rekor di Spotify saat diputar lebih dari 61 juta kali dalam sehari pada pertengahan Maret 2017.(ELG)