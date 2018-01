Justin Timberlake Umumkan Waktu Rilis Album Barunya, Man of the Woods

Jakarta: Justin Timberlake kembali merilis album terbaru bertajuk Man of the Woods. Kabar ini diumumkan melalui video yang diunggah melalui akun Instagram miliknya pada Selasa, 2 Januari 2018 waktu setempat.



Album Man of the Woods akan dirilis pada 2 Februari 2018. Singel pertama dalam album akan ditampilkan pada Jumat nanti.

Dalam video montase yang diunggah, Justin tampak mengelilingi kawasan hutan belantara, menampilkan istrinya, Jessica Biel dan buah hati mereka Silas sebagai cameo.Justin mengatakan, album ini terinspirasi dari anak lelakinya, istri serta keluarga, namun lebih dari pada album-album sebelumnya. Termasuk masa lalunya yang disebutkan tempat pertama kali ia terjun dalam dunia musik saat bersama boy band *NSYNC.Sebuah rumor yang dilansir dari laman Billboard menyebutkan, Pharrell Williams akan bekerjasama dengan Justin pada proyek selanjutnya. Hal ini mengingatkan pada proyek kerjasama mereka saat menggarap debut album Justin bertajuk Justified pada 2002 silam.Pelantun Sexyback ini terakhir kali menelurkan album enam tahun lalu berjudul The 20/20 Experience pada Juni 2012 dan The 20/20 Experience - 2 of 2 yang dirilis pada 30 September 2013.(ELG)