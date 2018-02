Cerita Haru di Balik Lagu Playground Milik Fusion Stuff

Jakarta: Lagu Playground yang ada di album terbaru grup musik jazz, Fusion Stuff punya cerita mengharukan. Lagu tersebut ditulis oleh Krishna Siregar (Keyboard) dan terinspirasi dari mendiang putrinya.



Lagu Playground memiliki makna mendalam dan sarat emosional bagi diri Krishna. Lagu tersebut muncul ketika melihat kebahagiaan yang terpancar dari anak–anaknya yang bermain di taman. Namun takdir berkata lain, putrinya yang bernama Briescha harus menghadap kuasa pada 14 Januari 2014 karena mengalami penyakit jantung.



"Jadi proses pembuatan lagu Playground saya tulis ketika anak saya masih hidup. Tadinya yang ada di benak saya dia akan bermain di suatu tempat taman bermain yang sangat indah di dunia ini, bermain ayunan dan sebagainya, karenanya saya beri judul Playground. Tapi Yang Maha Kuasa lebih mencintai putri saya dan menyadari bahwa lagu tersebut dibuat untuk taman bermain di sana (Surga). Saya yakin karena ia anak kecil ia akan terjamin di sana," kata Krishna Siregar saat ditemui di Jakarta.



Lagu Playground dibuka dengan alunan pianika dan menghadirkan percakapan Krishna dengan putrinya semasa hidup. Hal tersebut membuat orang yang mendengarkan akan terbawa dalam suasana haru.



"Jadi memang benar–benar dari suara almarhum Briescha, tepat dua hari sebelum ia pergi. Waktu itu kami sedang bermain dan mamanya sedikit mengantuk, jadi ia berkata, 'I still wanna play but mommy is sleepy'. Makanya saya tanggapi, 'Mau main sama papa sayang?. Jadi itu nyata tidak dibuat–buat," kata Krshina.



Album Fusion Stuff berjudul Playground baru dirilis pada 31 Januari 2018.





(ELG)