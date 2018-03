Kisah di Balik Lagu Kolaborasi Sandhy Sondoro dan Monita

Jakarta: Sandhy Sondoro akan merilis album baru dalam waktu dekat. Dalam album tersebut, musisi yang telah lama bermukim di Jerman ini menggandeng Monita Tahalea untuk mengisi salah satu nomor lagu berjudul Sampai Usai Waktu.



Sampai Usai Waktu merupakan sebuah lagu cinta yang tidak berlebihan. Sandhy memberikan bumbu ceria di dalam lagu agar dapat dinikmati dan tidak terdengar mainstream seperti lagu-lagu cinta pada umumnya.

"Ringan tapi enggak dalam," kata Sandhy kepada Medcom.id di kawasan Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Rabu, 21 Februari 2018."Pingin bikin lagu, love song tapi juga bukan lagu sedih yang galau kayak mau bunuh diri. Love song, tapi tetap ceria," lanjutnya.Sandhy awalnya tak berniat mengajak Monita untuk berkolaborasi. Namun, setelah kembali mendengarkan lagu Sampai Usai Waktu, Once Mekel yang juga terlibat dalam label rekaman Jagonya Music & Sport yang mendistribusikan album Sandhy memberi saran agar lagu dibuatkan duet. Pelantun Malam Biru itu lalu memilih Monita Tahalea sebagai teman duet untuk singel Sampai Usai Waktu. Suara Monita dikatakan memiliki komposisi yang pas untuk berduet dengan Sandhy yang selalu tampil maksimal di setiap kesempatan."Prosesnya dari gua, cuma pas mau buat lagu itu tujuannya mau jadi hit, ya. Tadinya lagu ini enggak ada niat berduet dengan Monita, maunya sendiri," kata Sandhy."Gua suka karakter Monita karena suaranya nyantai. Dia nyanyi, gua tahu nih suaranya dia punya karakter. Sebagai seniman, dia punya ide-ide enggak seperti seniman lain di Indonesia.""Ngobrol sama dia, lalu ide-ide bikin lagu, out of the box banget orangnya dan suaranya itu memang enggak dikasih lihat (power) di setiap lagu. Dari awal ke akhir dia kasih lihat power, kadang-kadang dia juga bisa kayak yang lain-lain. Hanya saat-saat tertentu aja dan gua suka. Jadi, enggak setiap saat lu harus pamerin terus kemampuan lu," jelas Sandhy.Monita sendiri mengaku sudah sering mengikuti perkembangan musikalitas Sandhy Sondoro. Tahu akan diajak, penyanyi yang memulai debut kariernya lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini merasa was-was dan ragu untuk bisa seimbang saat berkolaborasi dengan Sandhy."Awalnya aku justru sempat kayak, aduh mampu enggak ya? Soalnya Mas Sandhy suaranya powerful sekali, tapi justru aku sih menemukan di mana ada perbedaan yang sangat signifikan di situ. Justru matching banget," kata Monita di kesempatan yang sama."Pas dicoba, kayaknya oke nih. Di studio Mas Sandhy nge-guide oke banget jadi aku juga bisa mengikuti keperluan Mas Sandhy di lagu tersebut. Pas aku pelajari lagunya juga menarik. Lagu cinta tapi sudah di tahap dewasa, sudah menentukan pilihan," lanjutnya.Album terbaru Sandhy Sondoro juga menggandeng Once Mekel untuk berkolaborasi. Rencananya, album tersebut dirilis sekitar bulan Mei atau Juni 2018.(ELG)