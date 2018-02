Randy Pandugo dan Teddy Adhitya Bikin Album Baru Maudy Ayunda Lebih Otentik

Jakarta: Maudy Ayunda berkolaborasi dengan musisi Rendy Pandugo dan Teddy Adhitya dalam album ketiganya, Oxygen. Penyanyi berusia 23 tahun tersebut memiliki alasan kuat memilih Rendy dan Teddy sebagai teman duetnya dalam beberapa lagu di album terbarunya.



Menurutnya, kedua solois pria itu memiliki warna suara yang khas dan kekuatan pada lirik lagu.

"Kalau sama Teddy Adhitya aku kolaborasi bentuknya duet, tapi kami berdua juga menulis lirik lagu yang dibuat oleh Kak Alam Urbach. Jadi sebenarnya kolaborasi antara tiga orang, tapi aku dan Teddy itu penulis liriknya. Itu seru banget karena kami berdua lyric person, I think," kata Maudy dalam peluncuran album Oxygen di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis 15 Februari 2018.Maudy berkolaborasi dengan Teddy Adhitya dalam lagu We Don't. Lagu ini bercerita tentang perasaan love-hate relationship yang diciptakan Alam Urbach, Teddy dan Maudy. Nuansa musik yang diusung pun merupakan elemen akustik organik, yang menjadi lagu duet pertama Maudy dalam album Oxygen.Sementara itu, duetnya bersama Rendy Pandugo tertuang dalam lagu Be Right Back. Menariknya, dalam lagu tersebut Rendy menjadi backing vocal Maudy, sambil memainkan petikan gitar akustik."Rendy ada menulis satu lagu di album ini dan satu lagu kita tulis berdua. Jadi pertama kali workshop sama Rendy, kayaknya kita harus bikin satu lagi dan itu lagu yang menurut aku paling folky di album ini, lagu yang terakhir, Be Right Back," kata Maudy."Itu lagu yang aku tulis bareng Rendy dan lucunya Rendy sebagai backing vocal. Itu bukan aku yang minta dia jadi backing vocal dan memang kami rasa itu manis banget karena ada kata-kata I love you. Terus dia ada kata-kata I love you too. Jadi, sesuatu yang kayak ada presence laki-lakinya dalam cerita ini," lanjut Maudy.Dalam album ini, Maudy berkolaborasi dengan Rendy Pandugo dalam singel Aku Sedang Mencintaimu dan Be Right Back.Album Oxygen menjadi album ketiga Maudy setelah menelurkan dua album terdahulunya, Panggil Aku (2011) dan Moments (2015).Oxygen memuat 11 nomor lagu yakni Kini dan Selamanya, Aku Sedang Mencintaimu, Oxygen, Home To You, Kutunggu Kabarmu, Masih, We Don't, Alasan untuk Bahagia, Be Right Back, Satu Bintang di Langit Kelam dan Jakarta Ramai.Selain Rendy Pandugo, Maudy juga melibatkan Ifa Fachir, Simhala Avadana, Ari Rinaldi, Rida Sita Dewi, Tatsuri Miller (Malaysia), Audi Mok & Omar K. (Malaysia), serta Ava Victoria.(ELG)